Reconocieron a ex combatientes de Malvinas en la sede de PAMI en Paraná

Reconocieron a dos ex combatientes de Malvinas que cumplen funciones en la sede de PAMI en Paraná: Pedro Barboza y Ángel Paz. Fue durante un acto y emotivo acto del que también participaron otros veteranos de guerra.“Los actos siempre son emocionantes: el silencio y el respeto es lo que más disfrutamos los veteranos de guerra cuando participamos de ellos porque entramos por la puerta de atrás cuando volvimos”, argumentó Barboza, quien, según contó afue prisionero de guerra en buques británicos.“Cuando llegamos a Puerto Madryn, la Junta Militar hizo un perímetro para que el pueblo no nos reciba; eran todos militares alrededor nuestro. Todo eso fue parte de la desmalvinización y a partir de ese día empezamos a sufrirlo; fuimos abandonados totalmente por la fuerza y los oficiales a cargo de las secciones con las que combatimos nos inculcaban para que olvidemos la guerra, que no hablemos con nuestras familias y no contemos. Luego de una breve recuperación física, volvimos a casa”, rememoró. Barboza tenía 19 años cuando viajó a Malvinas y formaba parte de la sección de ametralladoras de un grupo de artillería de La Paz.“Tenemos esa mochila de la guerra que no podemos soltar. Y es necesario que los que volvimos, volvamos a formar parte de esta sociedad, por todo ese padecimiento que sufrimos, además de la desinformación del conflicto bélico y el sacrificio en vida por defender un pedazo de tierra”, remarcó.“El programa nacional de atención al veterano de guerra fue implementado para cubrir la salud integral de los veteranos, pero tiene falencias. Fue parte de la lucha, después de 120 días de acampe y en ese entonces ingresamos al PAMI unos 70 u 80 compañeros que habíamos salido a rebuscarnos la vida en la calle”, rememoró Ángel César Paz, conscripto de Malvinas -clase ´63-, quien fue integrante del Regimiento de Infantería Mecanizado “Gral. Belgrano” de La Tablada, Buenos Aires.“La primera ley de pensión salió cuando teníamos 29 años, nos afiliaron al PAMI, siendo que es para adultos mayores. En 2001 nos quedamos sin atención y fue cuando muchos compañeros comenzaron con problemáticas de salud: son casi mil compañeros los que se suicidaron en la posguerra y nunca tuvimos atención”, apuntó el ex combatiente. “Cada compañero que perdemos es como si nos desgarraran una parte del cuerpo”, remarcó.“Fuimos escondidos y una vez que nos daban la baja como soldado conscripto, no teníamos atención de parte de la fuerza y el Estado que nos debía brindar atención durante el proceso democrático tampoco lo hizo. Los gobiernos no se daban cuenta que al veterano no lo podían correr, porque pensaban que no íbamos a tener la capacidad de poner en marcha un programa y sí lo hicimos”, explicó el ex combatiente.“En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de crear el programa nacional de asistencia al veterano de guerra, ex combatientes y de su grupo familiar para darles la cobertura de salud, a través de PAMI. Y así se crea el área específica para atender a este sector de la sociedad que tan olvidado había sido después de un largo período después de terminada la guerra”, rememoró el titular de PAMI en Paraná, Claudio Ledesma. Asimismo, mencionó la iniciativa de Máximo Kirchner para transformar el programa en ley nacional “para que nadie cercene el derecho que tienen a través de la asistencia médica y social de PAMI”.