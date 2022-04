El Becario rubricó un convenio que promueve la ayuda a estudiantes celíacos

Se concretó una firma de convenio entre el Instituto Becario y la Asociación de Celíacos de Entre Ríos para beneficiar a estudiantes entrerrianos que padecen celiaquía y se postulan a las becas provinciales.“El convenio favorecerá a muchas familias entrerrianas que vivían una situación desventajosa antes otros estudiantes por la beca de estímulo”, explicó la defensora adjunta, Cecilia Pautasso, a Elonce.En este sentido, destacó: “Cabe recordar que los alimentos para personas celíacas tienen un costo hasta de diez veces más que un alimento común; y eso le generaron muchos impedimentos a la hora de pensar en los gastos de estudios”. y amplió: "Este hecho único en el país permitirá acompañar a quienes tienen un mayor gasto en alimentos y no podían incluirse por los requisitos existentes. Consideramos un gran aporte , más aún a las personas que viajan a otras ciudades para realizar sus estudios".Consultada sobre cómo se implementará, informó que “al momento de inscribirse para la beca los jóvenes deberán contestar una pregunta si padecen celiaquía y de ser así, deberán adjuntar un certificado médico”. Asimismo, dijo que el convenio apunta a evitar la deserción y a incluir a más familias en el programa de becas.Cabe recordar que para aplicar a las becas el ingreso económico del grupo familiar no podrá superar el monto mensual de $99.000 (noventa y nueve mil pesos) para una familia de cuatro integrantes. El monto es el equivalente a 3 (tres) salarios mínimos vital y móvil. “En el caso de los jóvenes que padecen celiaquía este punto no se tendrá en cuenta, entendemos que es algo que ayudará a familias”, amplió.