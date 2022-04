A 40 años de la gesta, recordaron a los veteranos y caídos en Malvinas

Testimonios de los Veteranos

“Muchos de los soldados que fueron a Malvinas eran muy jóvenes. La guerra la decidió una dictadura, la más cruel que viviera la Argentina; y lo que pasaron esos chicos no fue justo", señaló el intendente Adán Bahl y agregó: "A veces, los superiores encargados de cuidarlos no lo hicieron, y a eso hay que recordarlo y juzgarlo; pero me niego a ver a nuestros soldados como víctimas, porque eso es faltarle el respeto a su enorme valentía”.“Nuestros soldados fueron los héroes de una guerra anticolonial y los defensores de la soberanía Argentina. Y como héroes que son, les rendimos homenaje. Recordándolos siempre con orgullo; contándole a las nuevas generaciones su historia para mantener viva en la memoria la causa de Malvinas y acompañándolos desde el Estado”, sostuvo Bahl luego.“A la historia de Malvinas tenemos que contarla todos los días. Se lo debemos a los que no volvieron, a nuestros veteranos y a sus familias. Nunca nos vamos a cansar de repetir: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó el Intendente, quien estuvo acompañado por su esposa, Claudia Silva, y por la viceintendenta, Andrea Zoff.La vicegobernadora, Laura Stratta manifestó: “Malvinas es una causa nacional y sigue siendo una herida abierta y un pedido de soberanía que tenemos sobre nuestra tierra”.La ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, destacó: “Nuestros héroes y nuestros caídos en Malvinas se merecían este reconocimiento. Hoy nuestro reclamo es en paz, pero en todos los foros internacionales el pedido por la recuperacion de Malvinas seguirá”.Finalmente, el asesor cultural de la provincia de Entre Ríos, Roberto Romani, sostuvo: “En estos veteranos de guerra están reflejados los 649 que quedaron en Malvinas, los 323 que se hundieron con el Crucero General Belgrano y especialmente los 34 entrerrianos que entregaron sus vidas en nombre de nuestra soberanía”.Jorge Benítez, presidente del Centro de Veteranos Municipal, señaló: "Hoy fue un día de muchas emociones. Estamos muy agradecidos".En tanto, Silvio Acosta, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, dijo: "Recibimos los honores para los 632 que quedaron en Malvinas. Nosotros, que tuvimos la suerte de regresar y estamos hoy aquí, recibimos todos estos homenajes para ellos”.Estuvieron presentes en el desfile la presidenta del STJ, Susana Medina; secretarios del gabinete municipal, concejales, funcionarios provinciales, legisladores; jefes y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad; de la justicia; veteranos de guerra y autoridades del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná.Se realizó este viernes al pie del monumento de Veteranos de Guerra y Caídos de Malvinas, en el Puerto Nuevo y participaron ex combatientes, autoridades municipales, de las fuerzas de seguridad y familiares de caídos.El secretario de Gobierno, Santiago Halle, afirmó: “Es un hecho y una conmemoración histórica. La vigilia es muy importante y simbólica para nosotros, para el Centro de Veteranos de Malvinas en especial, y para la ciudadanía paranaense”.