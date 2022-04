Quedó formalmente inaugurado el Juzgado Federal en Victoria

Foto 1/2 Foto 2/2

“El Dr. Federico Martín acaba de asumir y la verdad que es un gusto porque hace muchos años este juzgado estaba creado, como una iniciativa que en su momento tuvo la Diputada Nacional Gracia Jaroslavsky, y hemos hecho entre todos muchísimos esfuerzos por que se concrete”, mencionó la ministra Romero al tiempo que detalló algunos de los motivos por los cuales se demoró la concreción de este Juzgado. “La última etapa de la demora fue con motivo de la pandemia, hubo demoras en el concurso también y una serie de inconvenientes que han logrado hoy ser resueltos”.



“La presencia de la Justicia Federal en la Provincia no es tan grande, las dos presencias más rotundas han sido Paraná, Concepción del Uruguay, luego vino el juzgado de Gualeguaychú pero era ampliamente necesaria la creación y la puesta en funcionamiento de este Juzgado”, sostuvo.



Asimismo, Romero detalló algunos de los delitos que abarcan los juzgados federales, tales como el narcotráfico y la trata de personas y subrayó: “Si bien la competencia de los Juzgados Federales es de excepción, porque no abarca la mayoría del catálogo de delitos del Código Penal, eso no significa que sea menos importante porque son los delitos que afectan mucho a la comunidad y uno de los grandes desafíos que tiene Argentina es seguir combatiendo el narcotráfico y la presencia de este Juzgado va a ayudar a eso”.



Estuvieron presentes el intendente de Victoria, Domingo Maiocco; el procurador General ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Jorge García; el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones; el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mariano Churruarín; el diputado Juan Manuel Huss; presidentes de los Colegios de la Abogacía de Entre Ríos, sección Paraná y Victoria; representantes de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería, Bomberos e INADI.