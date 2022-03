Escuela técnica de Paraná presentó un proyecto de tobilleras electrónicas

La Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Paraná "General Francisco Ramírez", presentó un proyecto de tobilleras electrónicas para hechos de violencia de género y arresto domiciliario. Este nuevo equipo permitirá “visualizar, monitorear, gestionar y llevar información cuando se rompa la restricción establecida”, indicaron a“Es un logro muy importante de la comunidad educativa, y el apoyo fundamental del gremio AMET. Estamos muy contentos con el esfuerzo del equipo docente y los alumnos, que hace varios meses vienen trabajando en este proyecto”, expresó a Elonce Roberto Ríos, rector de la institución. Según indicó, ya está en funcionamiento y esperan desarrollar más tobilleras.“Queremos que este proyecto llegue a más instituciones, para que puedan realizar su aporte y que le sirva a la sociedad para una convivencia pacífica, respetando los derechos del otro y evitando hechos de violencia”, sostuvo.Sebastián Alegre, profesor, agregó que este nuevo servicio es una herramienta que ayudará al poder judicial: “las tobilleras emitirán señales de alerta al 911 y a la central de monitoreo para prevenir casos de violencia o para los arrestos domiciliarios”.En tanto, Eric, un alumno de la modalidad en Electrónica, contó que las nuevas herramientas no necesitarán de internet. “Trabajarán en forma paralela en una red doméstica. Enviarán información desde el módulo de transmisión (tobilleras) hasta el módulo de recepción y se generará una base de datos”.Al finalizar, Andrés Besel, del gremio Amet, señaló que “ayudará a los problemas de violencia de género, donde las familias no tienen internet y el Botón antipánico no es funcional. Queremos que este proyecto llegue al gobierno y que desde el poder judicial se tome en cuenta para poder resolver las problemáticas que existen”.