Escuela de oficios espera la habilitación del CGE para poder funcionar

Desde la Fundación Presencia Presente siguen esperando una respuesta por parte del Consejo General de Educación (CGE) para poder iniciar el ciclo lectivo en una Escuela de Oficios para el barrio Anacleto Medina de la capital provincial.



En diálogo con Elonce Florencia Balestrino, presidenta de la Fundación, que también tiene a su cargo la escuela de gestión social “Pablo de Tarso”, contó que “estamos haciendo un reclamo por la posibilidad que el CGE nos reconozca la creación de una escuela de oficios. Ya se presentó el proyecto, tenemos pre inscriptos, toda la estructura montada, las máquinas de coser, las computadoras y los docentes pero no tenemos la habilitación del Consejo”.



Dicha escuela funcionaría en el mismo edificio de la escuela Pablo De Tarso, luego de que los alumnos de este establecimiento finalicen la jornada escolar.



“No queremos generar una situación de tensión con el CGE. Al ser la primera escuela de gestión social, no tenemos dentro del organigrama un lugar del cual depender y estamos de prestados dentro de la Dirección de Gestión Privada y estamos luchando para que nos reconozca como una categoría particular de escuela, que requiere una supervisión y evaluación de proyecto particular”, remarcó.



Tras ello dio cuenta que “podemos empezar a trabajar con 25 personas y es una oportunidad muy importante ya que emite una certificación que habilita a la posibilidad del ejercicio del oficio”.



Finalmente, Balestrini remarcó que el proyecto “ya fue presentado, se completaron algunas cuestiones formales que faltaban en el expediente y desde el 8 de marzo estamos esperando que nos respondan si vamos a poder iniciar las actividades este año”. Elonce.com