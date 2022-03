Inauguraron el nuevo edificio de la Facultad de Bromatología de la UNER

Construir otro camino

Obras para la escuela Nº 2

“Trabajamos escuchando para resolver y avanzar sobre bases que tienen que tener continuidad trascendiendo las gestiones”, dijo el gobernador Gustavo Bordet al dejar inaugurado junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, el nuevo edificio de la Facultad de Bromatología de la UNER.Acompañados por el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, también participaron de la inauguración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la vicegobernadora, Laura Stratta; el rector de la UNER, Andrés Sabella y la decana de esa Facultad de Bromatología, Bertha Baldi Coronel; allí el ministro Perczyk, destacó que inaugurar un edificio “en una universidad nacional y pública es un acontecimiento muy importante".Se trata del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), con sede en Presidente Perón 1154 de la ciudad de Gualeguaychú, en el predio del ex Frigorífico.Allí, Bordet afirmó que "ver la transformación que ha tenido la universidad en todo este tiempo de democracia, ha sido magnífico", y dijo que "lo veo cuando visito cualquier sede, en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú"."Poder estar en este edificio terminado también es una gran satisfacción porque costó mucho poder llegar a la finalización de este edificio nuevo para la Facultad, porque había sido paralizado, tuvimos trabajar en las obras complementarias que hacían falta para conectar las redes de agua y tratamiento de efluentes”. Tras ello celebró el hecho de que se haya podido terminar la obra y destacó: "Fue muy grata la sorpresa cuando ingresé al predio y vi cómo quedó el edificio, realmente magnífico", dijo al tiempo que felicitó a todo el equipo, rector, decana y demás, "porque tener un edificio que tiene laboratorio, que tiene todas las condiciones para que puedan los estudiantes de bromatología tener educación de calidad y excelencia. Esto es muy importante en materia de formación”.En otro orden, mencionó el hecho de estar hoy en Gualeguaychú con el desafío de una obra nueva de remodelación de la Escuela Domingo Matheu, "es un escalón más en lo que venimos trabajando en materia de educación en la provincia”, aseguró.Tras ello, dijo que particularmente en Gualeguaychú, “empezamos y terminamos la Escuela Barbosa y el Colegio Nacional. Estamos construyendo el edificio nuevo de la escuela técnica Nº2 José M. Colombo. Estamos en ejecución de obra de la Escuela Pablo Haedo y ahora en la escuela Matheu”. Esto, “forma parte de trabajar en conjunto con el municipio, de escuchar a las comunidades educativas”, dijo y agregó: "Recuerdo la Escuela Colombo, un día que vine a Pueblo Belgrano fueron los chicos del Centro de Estudiantes de manera enérgica me dijeron que no podían estudiar en esas condiciones. Fuimos, vimos la escuela, comprobamos y hoy estamos haciendo el edificio nuevo".“Creo que esto es lo que nos compete, nuestra obligación y es para lo que trabajamos: escuchar, resolver, avanzar y fundamentalmente para trabajar sobre bases que tienen que tener continuidad como ha ocurrido aquí con políticas que han trascendido gestiones, que empezó Juan José (Bahillo), que la continúa Martín (Piaggio), y que la continuarán quienes vengan en el futuro. Esto es lo que tiene que ocurrir”, aseguró el gobernador.Párrafo seguido, señaló que “la UNER hace mucho tiempo perdió ese carácter insular. La UNER hoy está abierta a la comunidad y trabaja permanentemente con toda la sociedad civil. De hecho con el gobierno de la provincia tenemos numerosos convenios de cooperación y la verdad que para nosotros es un aporte importante porque nos ayuda a resolver sobre distintas cuestiones y acciones de gobierno”.Bordet subrayó que “son políticas públicas que tienen que trascender gestiones de gobierno, para eso estamos trabajando, y para ello pensamos y diagramamos acciones que se deben llevar adelante para poder tener la previsibilidad y para ir alcanzando cada vez escalones que nos superen".Apuntó que "en Concordia se está construyendo y esto es algo novedoso para UNER, un proyecto que también había sido desestimado y ahora se puso en marcha de vuelta, que es una escuela secundaria con orientación técnica, pero que tiene a su vez la continuidad de los egresados de esa escuela con la UNER, es decir es ese eslabón que une intímamele y de manera cercana la educación secundaria con la universidad".El mandatario resaltó que valora "muchísimo el trabajo que se realiza en nuestra universidad, valoro muchísimo el apoyo del Ministerio de Educación a este tipo de políticas educativas".Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, felicitó a la Universidad y destacó que la casa de altos estudios "tiene una estrategia de llegar a todo el territorio provincial que es virtuoso, que es ir construyendo infraestructura y teniendo diversa oferta educativa a lo largo y ancho de la provincia. Eso es un modelo a copiar por todo el país, llegar a todo el territorio nacional".El funcionario nacional valoró la vuelta a la presencialidad e "inaugurar un edificio en un momento tan difícil de mundo y para nuestro país, saliendo de una pandemia y en una guerra entre potencias mundiales, poder inaugurar un edificio en Argentina, en una universidad nacional y pública es un acontecimiento muy importante".Resaltó que "esta universidad está realizando este edificio, varias obras menores, una escuela secundaria técnica en Concordia, estamos comprometidos a hacer aquí mismo un hospital escuela para la carrera de veterinaria. Hay un gobierno nacional, provincial y municipal, y una universidad pública que quieren a partir de la universidad construir otro camino para Argentina".En tanto que el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dijo que para la ciudad es "una alegría muy grande". Sobre todo “porque parte de una idea, un gran desafío y un gran sueño que tuvo en aquel momento de manera visionaria el intendente Juan José Bahillo que dispuso que en este predio pudiese soñarse con la posibilidad de tener un polo educativo que fuera juntando la posibilidad de construcción de nuevas casas de estudio”, destacó.“A partir de ahí, el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo para hoy poder llegar a este punto final que en definitiva es una nueva puerta para nuestros jóvenes, para los docentes, para los administrativos que aquí trabajan todos los días que tiene la posibilidad de soñar con su formación”, celebró.En tanto, el rector de la Universidad Andrés Sabella, resaltó la importancia de la instancia: “Indudablemente es una jornada que nos enorgullece a todos. No es casualidad que hoy este presente el Estado Nacional, el provincial y el municipal”, sostuvo.“Ha sido un enorme esfuerzo como lo destacaron el gobernador y el ministro de Educación construir en este contexto, terminar esta obra”, dijo Sabella y resaltó: “Es el resultado del trabajo colectivo y del compromiso con las políticas públicas, con el sistema universitario público eso es lo que hoy estamos festejando aquí”.Sobre la inversión, Sabella dijo que la inversión aproximada en valores de hoy ronda los 4 millones de dólares.De la ceremonia también participaron los ministros de Economía, Hugo Ballay y de Producción, Juan José Bahillo; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller; diputados nacionales y provinciales, entre otras autoridadesEl nuevo edificio albergará alrededor de 1500 alumnos, fue diseñado y planificado, acorde a las necesidades actuales para el desarrollo de las actividades universitarias de docencia, investigación y extensión. Ubicado en el emblemático predio del ex Frigorífico, donde durante décadas funcionó uno de los pilares productivos de la ciudad y de la provinciaLa facultad se enmarcada en un proyecto macro de la comunidad de Gualeguaychú de un Polo Educativo, donde la UNER ha trabajado año tras año para hacerlo posible, consta de cuatro módulos: comedor estudiantil, aulas, laboratorios, administración y gobierno. Lo que conlleva una superficie total de 3.400 metros cuadrados cubiertos. Actualmente la facultad de Bromatología brinda en la provincia una amplia variedad de carreras con más de 1.500 estudiantes que aportan a la vida universitaria de la ciudad de Gualeguaychú.En la oportunidad, el gobernador entregó a la directora de la Escuela Nº 2 Domingo Matheu, el Decreto 603 a través del cual se autoriza realizar el llamado a licitación para la ejecución de la obra ampliación nivel inicial, restauración y puesta en valor de la institución. La obra tiene un presupuesto oficial de 87.147.613 pesos.