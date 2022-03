El programa "La Justicia va a los barrios" atendió este miércoles en la Escuela San Antonio María Gianelli, donde los vecinos pudieron hacer consultas, trámites y resolver temas de competencia judicial cerca de su lugar de residencia. Para eso, un defensor, un fiscal, una jueza de Paz y personal de la Anses estuvieron en el establecimiento ubicado entre las calles Los Yaros e Indios Bohanes del barrio Anacleto Medina Sur, de 9 a 12, registró“Cuota alimentaria, régimen de visitas y tenencias, además de solicitar asesoramiento por casos de violencia familiar o violencia de género”, fueron las principales consultas que se atendieron. Así lo confirmó ael juez de penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto.En ese sentido aclaró que, durante el operativo, “no solo se toman denuncias o se inician trámites judiciales, sino que también, los vecinos pueden solicitar asesoramiento ante, por ejemplo, un caso de separación por un hecho de violencia”. “Y los jueces de paz realizan las cartas de gratuidad requeridos por distintos trámites ante organismos públicos, como lo son Anses y el Registro Civil”, agregó.“Los reclamos por cuota alimentaria son el máximo de consultas”, ratificó Barbirotto. Al respecto, explicó cómo se trabaja: “A través de los defensores públicos se intenta acercar a las partes para llegar a acuerdos, los que, si se dan, se materializan en un acta compromiso; pero si se fracasa, se inician trámites legales con abogados particulares o con los profesionales del Colegio de la Abogacía que patrocinan con los gastos de sellado, lo que es más barato para aquella persona que no tiene los medios para iniciar estos trámites”.En relación a la tramitación de amparos ante obras sociales o cualquier otro tipo de amparos, el juez aclaró que “desde el operativo, ante el defensor público, solo se puede convocar a un turno, porque para iniciar el trámite se requiere de un montón de documentación”.Y respecto al trámite de divorcio, explicó: “Si las partes están de acuerdo, se hace el trámite de divorcio por mutuo consentimiento y después se presenta ante el juzgado de Familia; el defensor actúa como patrocinante y este tramita una especie de carta de gratuidad para gestionar ese trámite sin pagar la tasa de Justicia”.En la ocasión, Barbirotto iba a brindar una charla a docentes de la Escuela Gianelli sobre la aplicación del protocolo inter-institucional para casos de abuso sexual en la Niñez y la Adolescencia “porque los docentes son una pieza fundamental para detectar los casos de abuso que, generalmente, ocurren en la familia”.Por su parte, el titular de Anses en Paraná, Gustavo Guzmán, reveló que, ante la oficina de ese organismo nacional, “las consultas más frecuentes van desde el prenatal hasta la atención por fallecimiento”. “Si bien en el operativo no se realizaban trámites complejos, Anses mantiene una relación logística con programas de otros ministerios del Estado, y las preguntas son variadas”, acotó al respecto.Respecto a la Fe de Vida, Guzmán explicó que “es un requisito de seguridad del Banco Central y todos los bancos tienen que cumplirlo y cada entidad tiene diferentes dispositivos para ello”. De igual manera, aconsejó “usar la tarjeta de débito en los locales de cercanía porque así automáticamente se habilita la Fe de Vida”. Y aclaró que “de ninguna manera, el beneficio estará suspendido por meses porque, automáticamente, si alguien no percibe la Fe de Vida porque no pudo constatar la sobrevivencia, cuando lo haga, la habilitará y automáticamente podrá percibir su haber en 24 horas”.