Tarjeta Sube: más de 20.000 paranaenses tramitaron la renovación de beneficios

Aumento del boleto de colectivo

Obreros y estudiantes de educación primaria y secundaria continúan renovando los datos en las oficinas de Sube Paraná para acceder a descuentos en el boleto de transporte urbano de pasajeros.Al respecto, el director de Sube Paraná, Julián Zorn, expresó aque “para actualizar los beneficios del boleto los usuarios del transporte urbano deben solicitar un turno a través de la página web https://sube.parana.gob.ar/ ”. Asimismo aclaró que “por turno se resuelve un trámite”, y adelantó que los turnos se otorgan en un período de cinco días hábiles y los tramites demoran alrededor de cinco minutos.En sintonía con esto, informó que “unos 20.000 beneficiarios ya actualizaron los datos y se estima que faltan unos 5.000 usuarios para completar el grueso de los beneficiarios que efectivamente usan el transporte urbano”.Por otro lado, Zorn destacó que avanzan en la implementación de terminales para activar la carga de la tarjeta sube “para no depender de un kiosco o algún local que tienen horarios”. Además, resaltó que los comercios no están autorizado cobrar un adicional por la carga de la tarjeta Sube, “Se trabaja labrando actas y luego aplicarán multas, realizamos controles permanentemente para que estas cosas no sucedan”.Desde este miércoles rigen las nuevas tarifas en el boleto del transporte urbano. El monto del boleto general se fijó en $57,80. Se mantendrán el Boleto Estudiantil y los beneficios por discapacidad. La suba fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza N° 10.028/22.Con la adecuación de tarifa en las diferentes categorías de boletos los montos quedarán de la siguiente manera:Boleto general: $ 57,80.Primario: $5,80.Secundario: $14.Terciario/Universitario: $ 17.Obrero: $ 38.Jubilado: $ 26.Boleto Nocturno: $ 75.Franja Horaria (8:30 a 11:30 hs): $46.Combinado: $58.Tarifa Social: $ 26,01.Tarifa Social Nocturno: $ 33,75.Tarifa Social F. Horaria: $ 20,70.Sobre este tema, el director de Sube Paraná, dijo que “esta suba del boleto también se traslada a las taifas que tenían descuentos y en este momento el boleto obrero cuesta 38 pesos”; y aclaró que los boletos que eran gratuitos siguen siendo sin costo.