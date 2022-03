Paraná: entregaron los premios del concurso "¡Un golazo!"

“Hubo una muy buena participación, el jurado trabajó muy bien en la selección de once textos y ocho ilustraciones y hoy finalmente pudimos llevar adelante la entrega de premios. Es muy gratificante la alegría de los chicos de ver su obra hecha libro. La idea de esta propuesta es que tengan un momento creativo con la literatura, que escriban y dibujen, y la verdad que funcionó muy bien", expresó Julián Stoppello, director de la Editorial Municipal.



Los textos y las ilustraciones que componen la antología ¡Un Golazo!, son de autoría de niñas y niños de la ciudad, que escribieron e ilustraron historias relacionadas con el fútbol y sus anécdotas.



“Acá tiene que ver mucho la educación y el deporte que enseñan valores que son fundamentales para la vida. Se involucró el Estado, el club y la comunidad educativa, y esto hay que fomentarlo”, indicó Dante Molina, dirigente del Club Patronato.



El jurado estuvo compuesto por Mayda Cresto (ex diputada nacional), Max Aguirre (ilustrador y humorista gráfico) e Ileana Manucci (periodista).



"Costó mucho elegir los cuentos ganadores porque había muy buenos trabajos. Felicito a la Municipalidad por abrir estas instancias que son muy buenas para los chicos; para contar lo que sienten con el corazón y la pasión que les genera el fútbol en un libro que pueda ser leído por todos” manifestó Mayda Cresto. Gurises autores “Quedó muy bueno lo que presentamos. El profe de Educación Física me dio esta actividad y me gustó hacerla”, contó Cayetano Acosta Arizono, uno de los seleccionados.



“Me encantó hacer este cuento porque a mí en lo personal me gusta el fútbol, me inspiré en los chicos que juegan en el barrio. Nos quedó bastante bueno el cuento y la ilustración, estamos orgullosos”, dijo Samuel Mansur, otro de los autores.