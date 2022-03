Se inauguró muestra “Visible/Invisible”: permanecerá en Museo de Bellas Artes

Marcela Canalis, directora del Museo de Bellas Artes

La muestra pertenece al patrimonio artístico del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Ex ESMA). La exposición podrá visitarse hasta el 22 de mayo con acceso libre y gratuito.La exposición, que incluye 27 obras, reúne a las destacadas fotógrafas chilenas Leonora Vicuña, Kena Lorenzini y Helen Hughes, quienes desarrollaron una parte importante de su trabajo fotográfico durante la dictadura de Pinochet., aseveró aque este lugar, en época de la dictadura fue centro de detención y torturas. Lo fue “entre 1978 y 1980”.De la misma manera indicó que en este 2022, decidieron hacer “una memoria regional. Y a partir de una muestra del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires, ubicado en la ex ESMA, pudimos traerla a Paraná. Refleja la mirada de tres fotógrafas chilenas, durante la dictadura en nuestro país hermano, que fue muy cruel”.Buscan dijo, poder hacer con estas mujeres, un conversatorio a través de las redes sociales, lo que se comunicará más adelante.Asimismo reconoció que “en aquel momento, el fotoperiodismo por mujeres era realmente muy inusual que pudiera existir”. Y graficó que una de las fotos retrata a “Pinochet de espaldas, desde abajo, que es la única foto que existe del dictador en esa posición; durante muchos años se creyó que a esa foto la tomó un hombre, pero no es así, esa foto fue tomada por una de las mujeres que integran esta muestra ‘Visible e invisible’ que hoy se presenta”.