Vialidad y Enersa analizaron proyectos para Villa Paranacito y otras zonas

El gobierno provincial, a través de Vialidad, coordina diversos proyectos de obra junto a autoridades de Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima (Enersa). Se trata sendas obras previstas para la localidad de Villa Paranacito, departamento Islas.



El director sub administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Leonardo Cergneaux, recibió en la casa central al director titular de Enersa, Guillermo Gianello. Durante el encuentro repasaron distintos proyectos y aunaron criterios para la ejecución de obras de infraestructura vial y energía eléctrica para Villa Paranacito y otras zonas de la provincia.



Al respecto, Ginalello manifestó que “agradecemos la predisposición del sub administrador y del equipo técnico de Vialidad. Venimos trabajando en conjunto con varias obras que nos competen a ambos servicios de rutas y luz y en este caso en particular, analizamos algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a Villa Paranacito. En ese ingreso tenemos previsto realizar unas obras de infraestructura de línea 33 y otras mejoras, y siempre es bueno tener la opinión de la parte vial ya que nuestras líneas van en las banquinas de las rutas”.



En ese sentido, agregó que “sabemos que el proyecto de Vialidad es terminar la obra de pavimentación del acceso, independientemente de otra obra importante como es la construcción de la defensa que se está ejecutando. Por ello queremos que estas tareas avancen con la elaboración de un proyecto conjunto entre los equipos técnicos de ambos entes más el municipio y así sacar la mejor obra posible para toda la zona. Esto lo hemos podido llevar adelante en la Ruta Provincial Nº51 y pretendemos realizarlo en las distintas zonas”.



La reunión contó con la participación por la DPV, del director de Estudios y Proyectos, Gerardo Driuzzi y el sub director de dicha área, Mariano Cabrera; en tanto que por Enersa hicieron lo propio elgerente de Ingeniería, Daniel Beber y el ingeniero de Proyectos, Daniel Arlettaz.