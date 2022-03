IPRODI convoca a elaborar proyectos de inclusión para personas con discapacidad

Esta semana se abrió una nueva convocatoria para elaborar proyectos en el marco del programa Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, conocido como Ley de Cheques, una línea de financiamiento nacional que en Entre Ríos coordina el Instituto Provincial de Discapacidad.A través del asesoramiento, acompañamiento y finalmente la presentación de las iniciativas, desde el Iprodi se alienta a municipios y organizaciones de toda la provincia a que elaboren iniciativas que redundarán en un beneficio concreto para las personas con discapacidad de sus comunidades.La convocatoria abarca distintas líneas y está abierta hasta el 20 de mayo. Durante estas semanas, desde el Iprodi se organizarán reuniones, charlas y espacios de asesoramiento para quienes tengan propuestas. Del mismo modo, se habilitó el correo [email protected] y el teléfono (343) 4656652 (Whatsapp) para recibir consultas.El Programa busca favorecer el acceso a los productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad a fin facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida. Está destinado a personas con discapacidad que no cuenten con cobertura social, o incluidas en el Programa Federal Incluir Salud o Pami por Pensiones No Contributivas, sólo en los casos que el bien solicitado no se encuentre dentro de los elementos que suministra la cobertura. El programa no contempla un monto máximo ni establece criterios de priorización.La línea de financiamiento promueve el apoyo económico a unidades productivas conformadas o que incluyan personas con discapacidad, fortaleciendo estas unidades de negocios para mejorar su inclusión en el mercado comercial formal. Está destinada a organizaciones de la sociedad civil que puedan acreditar el desarrollo de actividades de tipo productivas que incluyan personas con discapacidad. También cooperativas que se constituyan en el marco del convenio Inaes-Andis. El monto máximo es de 5.000.000 pesos y podrá destinarse a equipamiento, infraestructura e insumos, entre otros.Se busca el fortalecimiento de las actividades o proyectos de aquellas instituciones destinadas al apoyo y promoción de las personas con discapacidad, que vienen desarrollando actualmente o que planifican para el transcurso del año. La línea de financiamiento apunta a organizaciones con un mínimo de dos años de antigüedad de personería jurídica. Además, deben demostrar un año de actividades con personas con discapacidad y no haber sido beneficiarias de subsidios en el marco del presente programa en los últimos dos años (pagados en 2020 o 2021). El monto máximo es de 5.000.000 pesos y podrá destinarse a mejoras edilicias -sin sumar metros cuadrados a los existentes- y equipamiento.La línea de financiamiento busca promover el mejoramiento de la infraestructura de instituciones escolares de gestión pública en cuya matrícula figuren alumnos o alumnas con discapacidad. Está destinado a cooperadoras de los establecimientos educativos de gestión pública, que podrán proyectar reformas o mejoras edilicias -sin sumar metros cuadrados a los ya existentes- y equipamiento. El monto máximo es 3.000.000 pesos y se priorizarán las instituciones según la cantidad de alumnos y alumnas con discapacidad que asisten a la escuela.Todos los proyectos se presentarán exclusivamente a través de la plataforma de Trámite a Distancia (TAD). A excepción del programa de apoyos técnicos para personas con discapacidad, todos los proyectos requerirán informe técnico y aval del Iprodi.