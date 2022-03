“Hoy es un día para visibilizar la condición de la persona con síndrome de Down”

Paraná Familias de niños con Síndrome de Down compartieron un encuentro en Paraná

En el Día Mundial del Síndrome de Down, Elonce visitó la sede de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA) de Paraná, desde donde dieron cuenta de “los esfuerzos que hacen las personas con síndrome de Down para convivir plenamente en la sociedad en la que vivimos”.“Este es un día para visibilizar la condición de la persona con síndrome de Down y no dejarlo en una celebración, sino en recordar el trabajo, la capacitación y las ganas de progreso que ellas llevan adelante”, indicó a Elonce la directora de APANA, Miriam Berón.En la institución brindan talleres de formación laboral a 34 concurrentes, y en el centro de día asisten a otros 34. “Se trabaja arduamente para brindarles la mejor atención”, remarcó Berón.En la oportunidad, comentó que además de los talleres bolsas y de panadería, huerta y cultivo, se ofrecen otros talleres “a través de los que se los acompaña en este aprendizaje de ser independientes, de buscar otras oportunidades y por ver sus intereses”.