Expondrán una muestra fotográfica internacional en el Museo de Bellas Artes

Sobre las fotografas

Se presenta la muestra de fotografías "Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile" que pertenece al patrimonio artístico del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Ex ESMA). Es una actividad del Museo Provincial de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura. La inauguración será el próximo miércoles 23 de marzo a las 20 hs en la sede del Museo con acceso libre y gratuito.La exposición que incluye 27 obras "reúne a las destacadas fotógrafas chilenas Leonora Vicuña, Kena Lorenzini y Helen Hughes, quienes desarrollaron una parte importante de su trabajo fotográfico durante el periodo dictatorial en Chile, trazando un mapa visual sobre la memoria de la época, en muchos aspectos desconocida para el mundo actual. La idea central de esta exposición ha sido configurar una nueva mirada y nuevos flujos en torno a la fotografía de aquella época", expresa Montserrat Rojas Corradi curadora de la muestra junto a Mario Fonseca.Por su parte, la directora Nacional del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Lola Berthet, destacó "la importancia que tiene para nuestro Centro Cultural, a través de su Programa Federal de Itinerancias, el poder formar parte de la programación del Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos en una fecha tan significativa como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia celebrando el trabajo articulado entre ambas instituciones".En este sentido, la directora del Museo, Marcela Canalis, recordó que "este espacio que actualmente ocupa el Museo Provincial de Bellas Artes fue uno de los tantos Centros Clandestinos de Detención y Torturas que funcionaron en nuestra provincia, en el país y en todo el Cono Sur. Hoy, a 46 años del inicio de la sangrienta dictadura cívico-militar en Argentina ampliamos la mirada para poner nuestra historia nacional reciente en el contexto regional del plan sistemático de horror y dominación conocido como Operación Cóndor en la que fue inscripta. Construir y sostener estas instancias de memoria colectiva a través del arte y la cultura es nuestro compromiso".La muestra podrá visitarse hasta el 22 de mayo con acceso libre y gratuito.Para solicitar visitas guiadas grupales los interesados podrán comunicarse telefónicamente al 0343 4207868/918.Nacida en Oklahoma, Estados Unidos. Creció en Francia, Suiza e Inglaterra, y llegó a Chile en 1971. Luego de algunos viajes por Europa, América Latina y Estados Unidos marcados por la dictadura, en 1977 se instaló en Chile, donde reside actualmente.Comenzó a trabajar en fotoperiodismo para la revista de la Vicaría de la Solidaridad (Chile, 1977-1983) y, desde 1983, se desempeña como fotógrafa y/o corresponsal para medios extranjeros, tales como ABCNews (USA), History and National Geographic (USA), The New York Times (USA), Time (USA), Latin Trade (USA), Appelberg Publications (Suecia), Politiken (Dinamarca), Sunday Times (UK), Sunday Telegraph (UK), UPI, entre otros.Se la ha reconocido con el Premio Altazor en fotografía (Chile, 2009). Fue artista invitada por el Toronto Photographers Workshop (Canadá, 1992) y por la Society for Photographic Education en su Conferencia Nacional (USA, 1988). Fue miembro fundador de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y miembro del directorio de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile.Ingresó al ámbito de la fotografía de manera autodidacta y realizó su debut en 1980. Ha trabajado desde entonces en varias publicaciones como las revistas Análisis, Hoy y Pluma y Pincel, y en el diario La Nación. Su trabajo toma como inspiración al arte urbano presente en Chile desde la década de 1970, pasando por la Dictadura de Augusto Pinochet hasta la reinterpretación de la cultura urbana contemporánea.Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas durante su carrera, entre ellas el CowParade Santiago (2006), las muestras Chile, geografía de niños en el Palacio de La Moneda (2000), Historia de Chile a través de la fotografía en el Museo de Bellas Artes de Chile (2010) y Fragmentos / Memorias / Imágenes. "A 40 años del Golpe" en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2013), entre otras exposiciones. En año 2010 ganó el Premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría fotografía por Visible/Invisible junto a Helen Hughes y Leonora Vicuña.Nace en Santiago de Chile en 1952; entre 1973 y 1978 residió en Paris, Francia. A su regreso, completó estudios de Fotografía Profesional en La Escuela FOTOARTE donde se recibió en 1979. En 2000 obtuvo el Diploma de Realizadora Multimedia en la Escuela Superior de Realización Audiovisual de París (ESRA).Como Gestora Cultural, participó en la creación y realización de los Encuentros de Arte Joven (1979-1981) en el Instituto Cultural de Las Condes. Fue co-directora de la revista de poesía La Gota Pura y en 1981 participó en la fundación de la AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes). En 2001 se instaló en Carahue y ejerció como profesora de Fotografía en las Universidades Mayor, Diego Portales y Autónoma de Temuco.Desde 1979 realizó innumerables exposiciones individuales. Entre sus muestras colectivas destacan la de la AFI en Nanterre, Francia en 1983, los Encuentros Internacionales de Arles en 1986 y 1994, Photographier l’Amérique latine, en Caen, Francia, 1988; 6 Visiones, en el MNBA de Santiago, en 1995, Paris/Flash, con fotógrafos chilenos residentes en Francia, en el MAC de Santiago en 1996 y entre 2008 y 2013, la instalación multimedia DOMUS AURAL, en conjunto con Jorge Olave Riveros, nominada al premio Altazor de las Artes 2012 y expuesta en la primera Bienal de Arte en Casablanca, Marruecos, entre otrasPara mayor información, dirigirse a calle Buenos Aires 355, en Paraná; comunicarse al 343 4207868/918 o enviar un e-mail aHorarios de Museo: martes a viernes de 8 a 13 de 15 a 20 hs| sábados de 9 a 12 hs y de 17 a 20 hs |domingos y feriados de 9 a 12 hs | lunes: cerrado.