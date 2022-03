Hubo un simulacro y exposición sobre manejo pre e intrahospitalario del ACV

¿Qué es un ACV?

¿Cuáles son los síntomas de un ACV?

¿Qué hacer ante la presencia de síntomas de un ACV?

¿Cómo prevenir un ACV?

Se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre manejo pre e intrahospitalario del ACV agudo, este viernes en el Hospital Centenario de Gualeguaychú; la misma fue coordinada por la Dra. Mariel Giménez y el Dr. Juan García, ambos parte de la Unidad de Terapia Intensiva del efector, y contó con la exposición de los especialistas de Iniciativa Angels Agustín Apesteguía y Maia Gómez Schneider.Además, se realizó un simulacro que consistió en llevar a la práctica el protocolo de actuación ante un caso de ACV. La ambulancia buscó al paciente en su domicilio, lo trasladó al efector, se le realizó una tomografía y de allí fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva.El simulacro fue registrado y luego fue compartido en la exposición de los disertantes, quienes explicaron paso a paso cómo actuar y qué tener en cuenta para perfeccionar la atención a los pacientes.Al respecto, la Dra. Schneider describió que “se capacitó en la atención de un ACV al personal del Hospital Centenario y también de otros centros de atención de Gualeguaychú y alrededores, y al personal pre hospitalario que incluye a los choferes de ambulancias y a los operadores telefónicos”.Destacó que la importancia de estas capacitaciones se debe a que el ACV “es la primera causa de discapacidad en adultos y la tercera causa de muerte en Argentina, es un problema de salud importantísimo y tiene tratamiento, y en el Hospital Centenario lo están haciendo, entonces necesitamos capacitar a todos los médicos, enfermeros y a toda la población que trabaja en salud para poder coordinarlo”, explicó.“La característica que tiene el tratamiento del ACV es que hay que hacerlo rápidamente, por eso tenemos que estar todos coordinados y actuar de manera sincronizada”, resaltó.Un ACV ocurre cuando se obstruye una arteria cerebral con la consecuente falta de irrigación del cerebro (ACV isquémico) o por la ruptura de una de esas arterias y sangrado cerebral (ACV hemorrágico). Sin oxígeno y sangre las neuronas mueren, dependiendo de la zona afectada y a la rapidez con la se instaura tratamiento los sobrevivientes a un ACV pueden tener alteraciones en la movilidad, el lenguaje, la visión o el pensamiento. El ACV es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo con un gran impacto en pacientes, familiares y sistemas de salud. Dos de cada 100 personas en la Argentina es sobreviviente de un ACV y 1 de cada 4 personas en el mundo tendrán un ACV en el transcurso de su vida.Los síntomas de un ACV en general aparecen de manera súbita, los más frecuentes son:• Debilidad o falta de sensibilidad de la cara, brazo o pierna, especialmente de un solo lado.• Alteraciones del habla, ya sea por no comprender, no poder expresarse correctamente.• Alteraciones visuales: de un ojo o los dos.• Alteraciones del equilibrio y la coordinación.• Cefalea muy intensa y súbita.Ante la presencia de algún síntoma de ACV es importante llamar inmediatamente a la ambulancia o acudir rápidamente a un centro de salud especializado. Es importante consultar aun si los síntomas desaparecieron ya que el riesgo de volver a sufrirlos es muy alto en las primeras horas.Existe tratamiento para el ACV isquémico agudo a través de infusión de medicación endovenosa para intentar revertir o minimizar los síntomas de un ACV (trombolíticos) dentro de las primeras 4:30hs de aparecidos los síntomas, por eso es indispensable la consulta inmediata. En algunos casos si logra identificarse un coagulo o trombo también puede intentar "destapar" la arteria con un cateterismo dentro de las primeras 6 horas (trombectomía mecánica).El 90% de los ACV son debido a factores de riesgo o predisponentes, y los mismos son tratables. Para prevenir un ACV es necesario:• Evitar la hipertensión manteniendo la presión arterial por debajo de 140/90.• Reducir el colesterol y el azúcar (diabetes) con controles periódicos con el médico de cabecera.• Mantener un peso saludable.• Realizar ejercicio de manera moderada, por ejemplo, caminar 30 minutos por día, disminuye el riesgo de tener un ACV.• Comer dieta rica en verduras, frutas y pescado con menor consumo de carnes rojas, embutidos y frituras.• Evitar el cigarrillo.• Limitar el consumo alcohol: máximo una medida por día (200ml de vino, un porrón de cerveza)• Evitar el consumo de drogas ilegales: especialmente cocaína y drogas endovenosas como la heroína.• Identificar y tratar la fibrilación auricular, un tipo particular de arritmia, que produce coágulos es causante de un 20-30% de los ACV isquémicos.• Saber cuáles son los síntomas de un ACV y actuar rápidamente.