El CAE suma Socios Deportivos: está destinado a chicos entre 5 y 17 años

El Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE) comenzó el año deportivo con más de 16 disciplinas en acción.Como novedad, y con el objetivo de incentivar la práctica deportiva en los niños y adolescentes, lanzó una nueva modalidad de socio mediante la cual, con una cuota mínima y por el término de dos años, se podrá acceder a todos los deportes y hacer uso de las instalaciones de la entidad.En diálogo con, Quito Rodríguez Signes, miembro de la comisión directiva del CAE, contó que esta modalidad, denominada“es para chicos de entre 5 y 17 años que quieran sumarse a una disciplina deportiva y no solamente implica el acceso a esta práctica, sino también a todas las instalaciones del club”.“Se pueden asociar por el transcurso de dos años por una módica suma de 1000 pesos por mes. Es una forma que le brindamos a la sociedad para que puedan acercarse al club y practicar una de las 15 disciplinas federadas que tenemos”, agregó.Es un beneficio importante que busca incentivar la práctica del deporte en los chicos. “La finalidad principal es el desarrollo deportivo de la persona, la formación no sólo pasa por la cuestión académica, sino que también la cuestión deportiva cumple un rol muy importante en los chicos de esa edad”, acotó Rodríguez Signes.Además de la edad, tener entre 5 y 17 años, otro de los requisitos para acceder a la modalidad Socio Deportivo, es no haber sido previamente socio del CAE. El beneficio tendrá una vigencia de dos años y el valor de la cuota es de 1000 pesos, lo cual incluye el uso de todas las instalaciones de las seis sedes del club.Los interesados se pueden comunicar vía telefónica al 422-2484, donde le brindarán los requisitos o pueden asistir directamente a la Secretaría del club (de 8 a 20 hs). La cuota se puede abonar en efectivo o débito. También se puede hacer la consulta vía web o whatsapp 343 5036474.