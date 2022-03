Llega a Paraná la muestra y reliquia del Beato Carlo Acutis

Calendario



¿Quién fue Carlo Acutis?



La Muestra y Reliquia Internacional del Beato Carlo Acutis llegarán próximamente a la Arquidiócesis de Paraná. Esta muestra está recorriendo el país y viene desde la diócesis de Rafaela, pasa por la Arquidiócesis de Paraná, y parte hacia la de Concordia.Por cuestión de tiempos y la dimensión del material a trasladar, se seleccionaron tres puntos de la extensa Arquidiócesis: Decanato la Paz, parroquia Nuestra Señora de la Paz. Luego la Catedral de Paraná como centro de peregrinación en la ciudad y decanato Villaguay como lugares de visita.Según informó la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, la muestra cuenta con la amplia tarea de difusión de los Misterios Eucarístico, Milagros, etc. que el mismo Beato realizó y fotografías del mismo. Todo esto acompañado por la Reliquia de primer grado de Acutis.Desde el sábado 26 al martes 29, Decanato La Paz.Desde el miércoles 6, al sábado 9, Decanato Villaguay.Luego la Muestra y Reliquia se dirige a la Diócesis de Concordia.

Carlo Acutis fue un adolescente italiano que murió en 2006 y beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís, la tierra de San Francisco. La vida de Acutis, aficionado a los videojuegos y a la programación por computadora, que amaba el fútbol y la Eucaristía, ha generado gran interés en todo el mundo.Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Inglaterra) donde trabajaban sus padres. Algunos meses después, sus papás Andrea Acutis y Antonia Salzano, se mudaron con él a Milán.Siendo adolescente, a Carlo le diagnosticaron leucemia. Ofreció sus sufrimientos “por el Señor, el Papa y la Iglesia”.Murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís a pedido suyo, debido al gran amor que le tenía a San Francisco.Su causa de beatificación y canonización se abrió en 2013. Fue declarado venerable en 2018 y fue beatificado el 10 de octubre de 2020.Desde muy pequeño Carlo mostró un especial amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente devotos. Su madre decía que antes de Carlo solo fue a Misa en su Primera Comunión, su Confirmación y su Matrimonio.Carlo también amaba rezar el Rosario. Tras su Primera Comunión iba a Misa con frecuencia y se quedaba rezando en Hora Santa luego de la Eucaristía. Se confesaba una vez a la semana.Les pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a los lugares de los santos y a los sitios de los milagros eucarísticos.Su testimonio de fe llevó a una profunda conversión a su madre porque, de acuerdo al sacerdote que promueve su causa, él “logró acercar a sus familiares, a sus padres a la Misa diariamente. No fue al revés, no fueron los padres los que llevaron al pequeño a Misa sino era él quien iba a Misa y que convenció a otros de recibir la Eucaristía todos los días”.Era conocido por defender a los chicos de su escuela que sufrían bullying, especialmente niños con discapacidad. Cuando los padres de un amigo se estaban divorciando, Carlo hizo lo posible para incluirlo en la vida familiar de los Acutis.Promovió los milagros eucarísticos, especialmente a través de un sitio web que diseñó con ese fin. Allí le decía a la gente que “mientras más frecuente sea nuestra recepción de la Eucaristía, más seremos como Jesús. Y en esta tierra podremos pregustar el Cielo”.Cuando Carlo enfermó su vida de fe aumentó. Tenía toda la intención de ofrecer su sufrimiento por la Iglesia, el Papa y la gente enferma.