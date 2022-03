Los ganadores del Concurso Literario que organiza Biblioteca Popular del Paraná

Cuentos Premiados

Sobre el Concurso

Sobre la Biblioteca

Se dieron a conocer los trabajos ganadores del Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná Edición 2021. En esta décimo segunda edición participaron 1.280 obras: 1014 en la Categoría Adultos (mayores de 18 años), 164 en Adolescentes (entre 14 y 17 años) y 97 en Preadolescentes (entre 10 y 13 años). 5 cuentos fueron descalificados por no adaptarse al reglamento.El jurado de la Categoría Adultos estuvo integrado por Juan Luis Henares, Eric Hernán Hirschfeld y Jorge Riani, mientras que Silvana Ferrari, Florencia Gietz y Ayelén Laura Yzet conformaron el jurado de las Categorías Adolescentes y Preadolescentes.Se recibieron numerosos trabajos de la República Argentina, así como también de países extranjeros entre los que podemos mencionar Alemania, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Uruguay y Venezuela.La Biblioteca Popular del Paraná agradece la desinteresada y profesional tarea realizada por todos los integrantes de los jurados y felicita a los ganadores.El fallo puede consultarse en el sitio web de la biblioteca (hacer clic aquí Primer Premio: "La mancha amarilla" de Leandro de la Cal (Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina).Segundo Premio: "Pasaje Suecia" de Francisco Casares (CABA, Argentina).Tercer Premio: "Un gesto imaginario" de Anabel Ares (CABA - Parque Chas, Argentina).Primer Premio: "No me di cuenta" de Emilia Lucía Gurisatti (CABA, Argentina - Colegio Nacional de Buenos Aires).Segundo Premio: "Parálisis" de Emilia Lucía Gurisatti (CABA, Argentina - Colegio Nacional de Buenos Aires).Tercer Premio: "En blanco" de Sofía Provvisionato (CABA, Argentina).Primer Premio: "La guagua" de Daniela Arrocha Robayna (Arrecife de Lanzarote / Canarias, España - Instituto IES César Manrique).Segundo Premio: "Las vías del tren" de Victoria Gabriela Fontana (Paraná, Entre Ríos, Argentina - Escuela N° 2 "25 de Mayo").Tercer Premio: "El mono lunático" de Rafaella Milagros Tapia Cachay (Lima, Perú).Menciones de Publicación (sin orden de mérito)"El corrector" de Fernando Callegari (Villa Constitución, Santa Fe, Argentina)."Kuchus" de Adriana Graciela Gómer (Paraná, Entre Ríos, Argentina)."El ojo de la pared" de Natacha Matzkin (San José del Rincón, Santa Fe, Argentina)."La canción del mar" de Rosangel Puerta Maldonado (Quito, Pichincha, Ecuador)."Desde las multitudes" de Juan Sebastián Urdaneta Forero (Bogotá, Colombia)."Las cosas que se acumulan" de Juan Sebastián Urdaneta Forero (Bogotá, Colombia)."Nacer en Mala Luna" de Mariana de los Ángeles Vega (Berrotarán, Córdoba, Argentina)."Mañana" de Juliana Victoria De Luca (Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina - Colegio Inac Ciata)."Brillo" de Fátima Caterina Moreno Ramallo (González Moreno, Buenos Aires, Argentina)."Historia de una muerte" de Caterina Pusetto (Paraná, Entre Ríos, Argentina - Paraná High School)."Clichés" de Carmela Trejo Rodríguez (Córdoba, Argentina - Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano)."Bitácora: al asfixiante vacío" de Guillermo Völker (Urdinarrain, Entre Ríos, Argentina - Escuela de Educación Técnica Nº 18 "Gral. Manuel N. Savio")."Defensa del lobo" de Hernán Gabriel Biazzi (Córdoba, Argentina - Colegio Nacional de Monserrat)."Mariposas" de Alexia González Cabrol (Paraná, Entre Ríos, Argentina)."Yo y enojo" de Mercedes Sollberg (Paraná, Entre Ríos, Argentina - Paraná High School).El Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná invita a personas de todo el mundo a presentar cuentos breves con tema libre, divididos en tres categorías por edades: preadolescentes, adolescentes y adultos. La primera edición del concurso se realizó en el año 2010. Desde entonces ha crecido de manera constante y significativa la cantidad de participantes que envían sus obras desde todo el mundo. El premio del concurso es la publicación de las obras ganadoras en una antología literaria. Fruto de las once ediciones anteriores han sido publicados los siguientes libros: “Cien años de comunidad”, “Siempre y en todo lugar”, “Puro Cuento”, “Ejercicios de Libertad”, “El Quinto”, “El Ojo en el Sol”, “Crujidos”, “Morir tan luego” y “Retorno” y “Ciento once”.La Biblioteca Popular del Paraná es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1873 presta el servicio de biblioteca pública con acceso libre y gratuito. Cuenta con más de 90.000 libros para lectores de todas las edades y promueve la pasión por la lectura, el debate de ideas y la permanente búsqueda del conocimiento. En su larga historia siempre mantuvo un rol destacado como lugar de encuentro de la comunidad, habiendo sido declarada su sede social Monumento Histórico Nacional por el Congreso de la Nación (Ley 26.116).www.BibliotecaPopular.orgwww.facebook.com/BibliotecaPopular