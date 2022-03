Recambian luminarias a LED “en zonas bastante oscuras” de Paraná

“La semana pasada comenzamos una intervención en la zona de Santa Teresita donde hay iluminación precaria, la vieja luz suspendida o sobre ménsula; empezamos sobre Saraví entre 3 de Febrero y Grella, donde se colocaron nuevas luminarias y hoy continuamos sobre calle Grito de Asencio, entre Brown y López y Planes. Mientras, se hacen las bases y parado de columnas en calle López y Planes, entre Ceballos y Grella; y seguiremos en calle Gorriti entre Rastreador y Churruarín, donde la iluminación es precaria”, comunicó ael director municipal de Alumbrado Público, Carlos Díaz.Según reconoció el municipal, hay entre tres y cuatro luminarias por cuadra y las zonas “son bastante oscuras”. “Los autos quedan afuera y los vecinos se quejan por los hechos de vandalismo”, acotó al respecto.“A medida que contamos con el material, vamos unificando las cuadras para que no haya más suspendida y colocamos columnas con LED, que es la modalidad que quiere el intendente en toda la ciudad”, informó Díaz.Asimismo, anticipó que para esta semana está prevista el recambio de luminarias a LED en calle Garrigó: “Esperamos de la colaboración de ENERSA porque están las líneas de alta y tenemos que parar 36 columnas debajo; y hay que evitar cualquier accidente”, argumentó. Próximamente, la cuadrilla de Alumbrado Público continuará “el último tramo de avenida Blas Parera, entre Don Bosco y Uranga”.En la oportunidad, comentó que a través de Presupuesto Participativo se prevé el recambio de luminarias a LED en barrio Cuarteles y Prefectura Naval, y está proyectado barrio El Trébol, sobre calle Madre Selva, “donde hasta que no se realice el asfalto y los cordones, no pueden ubicarse las columnas”.“El presupuesto otorgado a la repartición fue de 400 millones de pesos, los que fueron divididos en 150 millones de pesos para mantenimiento de alumbrado, semáforos y dependencia, y los 250 restantes se destinarán a la compra de LED para unificar todos los barrios”, explicó Díaz.