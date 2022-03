El sindicato de empleados judiciales elige nuevas autoridades

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) desarrollará sus elecciones este jueves 17 de marzo en el horario de 8 a 14. Las urnas estarán dispuestas en las sedes judiciales de las 15 localidades que tienen una filial del sindicato, es decir, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón. Concordia, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Villaguay y Tala. Y también en las dos ciudades donde hay subfiliales: San Salvador y Feliciano.



Podrán emitir sufragio los 903 afiliados activos y 114 pasivos que figuran en el padrón, que son aquellos que cuentan con una antigüedad no menor a los seis meses al cierre del empadronamiento.



Se elegirá a las personas que integrarán la comisión directiva central provincial para el mandato 2022-2025. Para esta instancia se definió una lista de consenso, denominada “José A. Villarruel”, que cuenta con “representación de todas las filiales y también respeta la distribución por género”, resaltó el actual titular de AJER, Mario Brnusak, quien además busca renovar mandato y encabeza esa nómina como candidato a secretario general.



Además se definirán las autoridades de las comisiones directivas de todas las filiales. Para eso también hubo consenso y en cada filial se presentó una lista de unidad.



En aquellas localidades donde hay más de un edificio judicial, como Paraná, Concordia o Gualeguay, la urna será móvil. De este modo se busca que los trabajadores judiciales “puedan votar sin salir de su lugar de trabajo”, explicó Brnusak.



“Esperamos que la gente participe para dar mayor legitimidad a las autoridades”, expresó el secretario general a APF y afirmó: “Tenemos buenas expectativas”.



Lista Unidad Provincial “José A. Villarruel”



Secretario General: Mario Horacio Brnusak (Gualeguay)



Secretario Adjunto: José María Segura (Paraná)



Secretaria Gremial: Olga María Benitez (Chajarí)



Tesorera: Rosa Susana Luggren (Villaguay)



Secretario de Actas: Marcelo Eduardo Beherens (Concordia)



Secret. Org. e Interior: Juana Maria Del Pilar Toller (Gualeguaychú)



Secretaria de Cultura: Adriana Vanina Romero (C. del Uruguay)



Secretario de Prensa: Víctor Manuel Seghesso (Victoria)



Vocal Titular 1: Alejandro Heriberto Castillo (La Paz)



Vocal Titular 2: Isaias Fernando Cañete (Gualeguay)



Vocal Titular 3: Brenda Leyne Ardiles (Diamante)



Vocal Titular 4: María de las Mercedes Bustos Peralta Bianchi (Nogoyá)



Vocal Suplente 1: Jesica Claudia Andrea Cuello (R. del Tala)



Vocal Suplente 2: Irma Gladys Tejera (Federal)



Vocal Suplente 3: María Elena Luchesi (Concordia)



Vocal Suplente 4: Delfina Valeria Geist (Federación)



Comisión Revisora De Cuentas



Titular: Analía Raquel Rolhaiser (C. del Uruguay)



Titular: Carina Paola Franchini (Paraná)



Titular: Santos Jesús Gonzalez (Gualeguay)



Suplente: Julio Ernesto Cabrera (Colon)



Suplente: Bruno Lautaro Martínez (La Paz)



Suplente: Nadia Cristina Miranda (Villaguay)



Congresales ante la Federación Judicial Argentina



Titulares: Julio Ernesto Cabrera



Gladys Mabel Pedrero



Suplentes: Mario Horacio Brnusak



María Elena Luchesi



Apoderado de lista: Florentino Vicente Agostini