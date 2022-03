Escuela de Paraná tiene vacantes disponibles para salitas de Jardín de Infantes

En el marco del paro convocado por AGMER y AMET,visitó un establecimiento educativo de la ciudad para dar cuenta sobre la adhesión a la medida de fuerza. “Los directivos tenemos que garantizar que la institución esté abierta, y es de casi un 100% la adhesión al paro del personal docente de los niveles Inicial y Primario”, comunicó ala directora de la escuela Nº132 “República de Chile”, Viviana Suárez.“No es obligación que los docentes comuniquen su adhesión al paro porque es un derecho del trabajador sumarse sin avisar, pero consideramos que es importante que las familias sepan porque si no se generan incomodidades en la organización de cada familia”, argumentó la directiva al dar cuenta que los estudiantes provienen de las inmediaciones a la escuela, de barrio San Agustín y de Colonia Avellaneda.“Se hace difícil llegar a la escuela por el tema del transporte y consideramos que una manera respetuosa de estar en contacto con la familia es dar la comunicación, pese a que no estamos obligados”, aclaró.En la oportunidad, Suárez anunció que el establecimiento educativo, ubicado sobre Francisco Ramírez, cuenta con vacantes disponibles para el Nivel Inicial. “Hay vacantes en las Salitas de 4 y 5 del Jardín de Infantes `Caritas Dulces´”, avisó e instó a los padres interesados en acercarse a la institución educativa, desde donde se les informará sobre la documentación que tienen que presentar; recomendó no demorarse en las inscripciones.El horario de atención de la secretaría escolar es de 9 a 11 y de 14 a 16. A la escuela Chile asisten 500 estudiantes en ambos turnos.