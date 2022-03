Se realizó una charla sobre el vínculo de Eva Perón con la ciudad Paraná

Fue en el marco del Mes de las Mujeres Trabajadoras impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, a través del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón.



Con acceso libre y gratuito, y frente a distintas personas el Licenciado Claudio Cañete presentó el anticipo de la reedición del libro publicado en 2009 “Capítulos Perdidos. Los días de Perón y Evita en Paraná”. La obra es un trabajo histórico y de investigación documental. En la charla se presentó un anticipo de lo que será la reedición del libro con materiales inéditos, a la vez que se hizo foco en la figura de Eva Perón, sus visitas a la capital provincial y su legado invaluable.



Al dar comienzo al encuentro la directora del Museo, Sara Liponezky agradeció a las y los presentes: “creo que estamos cumpliendo con un acto de justicia al presentar una obra cuya segunda edición está en preparación”.



Liponezky se refirió al autor como un hombre de un enorme compromiso, dedicación y responsabilididad, que se ha dedicado a investigar y poner blanco sobre negro sobre la desmemoria respecto a la trayectoria de Evita y de Perón en Paraná. Rescató también el honor de contar con Claudio Cañete en el equipo de trabajo del Museo a su cargo.



“El quehacer de Eva Perón se plasma en testimonios tan contundentes como el edificio de la Escuela Hogar planificado como uno de los 19 hogares escuelas por la Fundación. En ese contexto, hemos podido erigir el Museo Provincial, único en el país que recuerda la acción de la obra gigantesca de Evita”.



“Este libro cultiva la memoria, que es la garantía de nuestra identidad nacional y popular”, finalizó la funcionaria.



Seguidamente Cañete tomó la palabra y explicó el desarrollo de la disertación en relación a contenidos del libro presentado en agosto de 2009, pero también sobre información inédita que aparecerá en la segunda edición. El libro tendrá unas 700 páginas. Los lectores y lectoras encontrarán allí el rastro de funcionarios de la época, militantes, una suerte de apuntes para pensar la historia de la rama peronista femenina en Entre Ríos, referencias de visitas de Eva y Perón a Paraná, pero también a otras localidades entrerrianas, entre otros temas.





Conforme avanzaba la presentación se mostraron distintas fotografías documentales de las visitas de Eva pero también de los años posteriores a su muerte. Los registros del libro dan cuenta también del borramiento simbólico sobre los entornos urbanos (como la destrucción de los bustos de Eva, y el Templete “La Llama de la Argentinidad”) que provocó el golpe de estado de la Revolución Libertadora en 1955.





“El final feliz de esta historia es el Museo Provincial Eva Perón”, dijo el licenciado Cañete ya que desde 2019 se ha convertido en el sitio de resguardo memorial sobre la vida y obra de Evita y la Fundación en tierras entrerrianas.





“Es un libro que habla de 80 años de historia de la ciudad de Paraná”, dijo el autor. “Empecé a interesarme en el tema en 1997. En el 98 y 99 empecé a escribir los primeros artículos que luego se transformaría en capítulos del volumen, y a partir de allí, comenzó el trabajo de investigación. Creo que sin pasión y sin compromiso uno no podría realizar un trabajo así, eso es un poco lo que me motivó a desarrollarlo. El libro tiene 10 años de escritura e investigación, casi más de 100 entrevistas, 140 fotos”.





En relación a las dificultades de la investigación Cañete contó que “muchos de los archivos que registraban los periodos peronistas estaban robados o quemados o los habían desaparecido. Investigar con ese factor en contra fue difícil, pero a la vez posibilitó avanzar con los testigos de época. De esa manera, también pude acceder a otras historias que no estaban en ningún registro”.





En el marco de la charla se anunció que está en proyecto hacer un formato digital del libro que pueda ser de distribución gratuita.





Acompañó la presentación el Asesor Cultural de la Provincia, Roberto Romani, quien realizará el prólogo de la futura reedición del trabajo de Cañete.