Vicegobernación lanzó la segunda etapa del programa "Conductoras entrerrianas"

La vicegobernadora Laura Stratta, junto a la subsecretaria de Transporte de la Nación, Laura Labat, Cetacer y la empresa Sterzer Group, concretaron el lanzamiento de la segunda etapa de "Conductoras entrerrianas". La actividad se realizó este lunes por la tarde en Crespo.



El programa "Conductoras entrerrianas" es impulsado por la Vicegobernación de Entre Ríos a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, en articulación con la Cámara Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos (Cetacer), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y empresas del sector privado. La iniciativa tiene como objetivo promover medidas de acción positiva que garanticen la paridad en un ámbito históricamente vinculado a la población masculina. Para eso se impulsa la capacitación de mujeres en el transporte de cargas hasta la obtención de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional. En octubre del año pasado, 20 entrerrianas egresaron del programa con su correspondiente carnet.



Abrir puertas



La vicegobernadora Laura Stratta habló sobre los objetivos centrales del programa "Conductoras entrerrianas" y recordó que el año pasado 20 mujeres obtuvieron su licencia y muchas de ellas se encuentran trabajando. "Como el programa funcionó, abrió puertas y generó oportunidades, hoy estamos aquí para hacer el lanzamiento de la segunda etapa", dijo al tiempo que resaltó: "La Ley de Paridad Integral que sancionamos se hace carne si de verdad generamos oportunidades para todas las mujeres".



Asimismo, Stratta valoró "los círculos virtuosos, la articulación entre lo público y lo privado" y explicó cómo se lleva a cabo el trabajo conjunto. "Nosotros aportamos las becas para que las mujeres puedan formarse, los privados, prestan sus vehículos para las prácticas y Cetacer es el ámbito de capacitación y quién otorga las licencias. Cada uno pone su parte", destacó tras comentar que la demanda es alta y estimó que seguramente habrá una tercera etapa del programa "Conductoras Entrerrianas".



En este sentido, la vicegobernadora dijo que en el marco de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, "nos pareció importante presentar este programa, en su segunda edición, que desde la gestión y la articulación entre las partes, genera oportunidades, abre puertas y construye Estado", subrayó.



"Les traigo el saludo del gobernador Gustavo Bordet quien cree firmemente en la agenda de género, en la agenda ambiental, son transversales que permanentemente trabajamos y que vamos a seguir haciéndolo, porque estamos convencidos que estamos construyendo una sociedad mejor", concluyó Stratta.



Romper estereotipos



Seguidamente, la subsecretaria de Transporte de la Nación, Laura Labat, felicitó a las y los presentes por la iniciativa. Dijo "es muy importante que puedan tener estas oportunidades, trabajando de manera mancomunada el sector privado, los trabajadores y el sector público". "Dieron la posibilidad a que mujeres entrerrianas puedan acceder a un sector que tradicionalmente estaba muy masculinizado, y hoy las mujeres estamos dispuestas a romper con esos estereotipos y a decir que podemos cumplir este rol tan importante, porque implica, para el sector económico de nuestro país, trasladar los productos desde el origen hasta los puertos para que puedan llegar a distintos puntos de la Argentina y el mundo", manifestó.



Labat indicó además que "a través de la presencia territorial queremos ponernos a disposición para acompañarlos en este proceso y también reafirmar el compromiso por parte de nuestro Gobierno de intervenir en la infraestructura que tiene toda nuestra República Argentina para hacerla más amigable a que las mujeres puedan subirse a un camión, con lugares donde puedan parar de manera segura, con instalaciones adecuadas para que puedan desarrollar su vida en las rutas como los conductores varones", sostuvo la funcionaria nacional.



Empresa familiar



Por su parte, Carina Sterzer, directora de Sterzer Group y anfitriona del evento, agradeció la participación de las y los presentes, en especial a la vicegobernadora Stratta. "Es una gran alegría y un orgullo para nosotros poder ser partícipes de este acto, acompañando e impulsando esta iniciativa". dijo tras indicar que "Sterzer es una empresa familiar que nace como transporte hace más de cuatro décadas, en el año 1980, de la mano de su fundador, mi padre Normando. En sus inicios, él fue conductor de camión", comentó tras evocar momentos de su infancia acompañando a su padre en los viajes. "Guardo innumerables recuerdos de incansables horas recorriendo las rutas argentinas al lado de mi padre. Es así como los camiones pasaron a ser parte de mi vida desde muy pequeña", expresó emocionada.



"Como empresaria y mujer, celebro y apoyo esta iniciativa, convencida de que no hay barreras ni del género ni de ningún otro tipo que puedan interponerse a una pasión, que nada ni nadie nos impida a las mujeres ir detrás de nuestros sueños", aseveró.



Luego, Normando Sterzer expresó: "A mí me enorgullece porque tengo una sola hija mujer, que es Carina, y en varias oportunidades, en asados, me comentaban sobre cómo iba a ser el futuro de la empresa si yo no tenía un hijo varón. Y con la confianza, y a medida que ella iba creciendo, vi que se interesaba tanto por los camiones como para continuar la empresa", relató el empresario. Y continuó: "Cuando ella se recibió de Contadora, le pregunté si quería continuar en la empresa o abrirse con su cuenta, y no tardó en confirmarme que quería seguir en la empresa".



Las protagonistas



Durante la ceremonia, también habló Yanina Romero, conductora de la empresa, se mostró muy agradecida con esta iniciativa y se refirió a su experiencia. "Siempre me llamó la atención poder manejar este tipo de vehículos y pensaba que ojalá algún día me dieran una oportunidad", contó tras relatar: "Mis padres querían que estudie algo porque no toman este trabajo como algo seguro para las mujeres. Así que me recibí de Técnica Forense pero quise seguir en el camión porque es mi pasión".



Sabrina Lell, una de las protagonistas del programa "Conductoras entrerrianas", estuvo presente en el acto que se realizó este lunes en Crespo. Ella realizó la capacitación y obtuvo su licencia en la primera edición. Hoy se encuentra trabajando en una empresa hormigonera.



Estuvieron presentes en el acto acompañando a la vicegobernadora, la subsecretaria de Transporte de la Nación, Laura Sabat; el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; el senador provincial Juan Carlos Kloss, la diputada provincial Carina Ramos, el intendente Darío Schneider, concejalas y concejales. Participaron además, el secretario de Transporte, Néstor Landra y representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Katherina Stickel ; el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Darío Airaudo; el secretario general de FADEEAC, Guillermo Werner; la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kuntah y la abogada Sofia Uranga, del equipo de la Vicegobernación, entre otros invitados especiales.



La actividad también contó con la presencia de Carina Sterzer, directora de Sterzer Group; su padre, el empresario Normando Sterzer; Yanina Romero, conductora de la empresa; Ricardo Wagner, presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos; y Sabrina Lell, una de las mujeres conductoras, protagonistas del programa.