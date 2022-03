La Defensoría del Pueblo registró consultas por la fe de vida que exige Anses

Economía Anses anunció que el trámite de fe de vida volverá a ser obligatorio en marzo

Desde marzo, Anses estableció que el trámite de fe de vida para jubilados y pensionados vuelva a ser obligatorio; la nueva disposición ya motivó largas filas frente a la sede de las delegaciones locales y un sinnúmero de quejas en la sede de la Defensoría del Pueblo de Paraná.la defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López.“Recibimos muchas quejas y preocupación, situaciones complejas como la de las personas que no se pueden movilizar para hacer el tramite porque cada entidad bancaria tenía la facultad de aplicar requisitos diferentes, lo cual genera dudas y ocasiona inconvenientes”, explicó la defensora adjunta, Cecilia Pautasso. Y apuntó a “la disposición por la frecuencia con la que debe realizarse el trámite de vida que tiene que ver con la mensualidad y al anuncio por el cual, en caso de no realizarlo, se produzca un bloqueo son 60 días de tardanza para desbloquearlo”.Por su parte, Pautasso aclaró que el trámite se exige a “pensionados y jubilados nacionales porque la Provincia de Entre Ríos tiene un convenio con el Renaper por el cual se informa cuando se produce un deceso y ahí se bloquean automáticamente esos salarios”.“Es un trámite engorroso y a la vez, si se olvidan de hacerlo, los riesgos que ocasiona”, apuntó la defensora adjunta. Y agregó: “Esta situación de inestabilidad no es la más saludable que se le pueda presentar a una persona vulnerable”.