Colectan útiles, alimentos y ropa de abrigo en una parroquia de Paraná

Colectan útiles, alimentos y ropa de abrigo a través de Cáritas de la Parroquia San Juan Bautista de Paraná durante todo el mes de marzo y en el marco de las actividades que organiza la comunidad de feligreses por la festividad de Cuaresma.“Por el propósito de Cuaresma, el Papa nos dice que no nos cansemos de dar. Y dada la situación de las familias, las carencias en la comunidad, en barrio Pirola, donde detectamos situaciones de familias que no tienen para comprarles los útiles escolares a los hijos, y sobre todo cuando son varios, así surgió que Cáritas pudo ayudar y tomamos la iniciativa”, comunicó ala voluntaria de Cáritas, Hilda Santacruz.“Durante marzo, y lo que dure la Cuaresma, la parroquia recibirá útiles escolares, nuevos o usados; leche en polvo, Larga Vida y galletitas dulces o saladas; y ropa de abrigo, además de mantas y acolchados”, detalló. Los interesados en colaborar pueden acercarse a la parroquia –ubicada en Calle Hilario de Quintana y Tte. Gral. Martínez- de martes a viernes después de la misa de las 9; los sábados a las 19 y los domingos después de la misa de las 9; martes y jueves por la mañana.“Lo importante es dar, no aquello que nos sobra, sino eso que nos cuesta más para compartir con todos nuestros hermanos la solidaridad, la entrega, porque es muy valeroso ver la entrega del que recibe. Sumarnos al sacrificio de Jesús aportando al que más lo necesita”, completó otras de las voluntarias, Gabriela Frías.