Capacitan a expendedores de alimentos que estarán en la Fiesta de Disfraces

Capacitan a particulares, ONG y clubes interesados en obtener la autorización para ocupar las plazas en el predio de la Fiesta de Disfraces, sobre Circunvalación, entre Don Bosco y Brown. El objetivo es, según informaron fuentes municipales, ordenar la actividad y que se cumplan las condiciones de seguridad alimentaria.Al respecto, la coordinadora del Cuerpo Técnico del área de Habilitaciones, Ing. Mayra Collante Wojcicki, explicó que “históricamente se cobraba un sellado para la venta ambulante. Como Municipio nos pareció que debido a la magnitud de la Fiesta se tiene la posibilidad de brindar mayor acompañamiento. Es decir, que este sellado se traduzca en una capacitación bromatológica y la puesta a disposición de nuestro equipo técnico”.Por otro lado, el coordinador del Laboratorio de Bromatología del Municipio, Ing. Facundo Wegher Osci, mencionó que “la capacitación tiene por objetivo dar nociones sobre manipulación segura y que no se genere ningún inconveniente de transmisión alimenticia”.Desde el municipio de Paraná se solicitó a aquellos interesados que se han inscripto y no han confirmado día y horario, corroboren en correo no deseado a modo de cumplir con lo acordado en principio.Se encuentra disponible para consultas el siguiente email: [email protected] o de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Habilitaciones, en calle 9 de Julio esquina Alem.