La veterana de Malvinas Alicia Reynoso brindará una charla en Paraná

Como parte de las actividades previstas para el “Mes de las Mujeres Trabajadoras”, el Archivo Histórico y la Biblioteca Provincial, dependientes de la Secretaría de Cultura, organizan en conjunto una charla para presentar a Alicia Reynoso, veterana de Malvinas.

La charla se desarrollará el próximo 10 de marzo, a la hora 10hs, en la sede del Archivo General, en Av. Alameda de la Federación Nº 222; el evento es con entrada gratuita.



Reynoso formó parte del equipo de catorce enfermeras de la Fuerza Aérea que integró el Hospital Reubicable instalado en Comodoro Rivadavia, donde realizaron tareas de atención y evacuación durante el conflicto bélico de Malvinas. Fue la primera mujer en ser considerada como veterana de Malvinas reconocida en la lucha feminista un componente fundamental para este tipo de logros.



“La mujer ocupó un lugar predominante, como siempre. Lo que sucede es que culturalmente nos han ocultado y silenciado. El género se pluralizó y han naturalizado el olvido: así como pasó con las Patricias Argentinas, también pasó con nosotras. Nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semilla. Florecimos a través del tiempo, y esta invisibilidad a la que nos han sometido por más de treinta años, nos ha hecho cada vez más visibles. Ya no nos pueden ocultar, aunque al día de hoy algunos hombres y mujeres todavía nos niegan. Esa es la lucha que no vamos a abandonar”.