IOSPER fortalece la prevención contra la obesidad y el sobrepeso

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) ratificó su decisión de prevenir y erradicar la obesidad y el sobrepeso entre sus afiliados. "Ratificamos nuestra Campaña Hábitos Saludables en la población afiliada, extensiva a la comunidad, y promovemos estrategias sobre hábitos de vida saludables, alimentación equilibrada, variada y moderada, práctica regular de la actividad física, y promoción de entornos saludables", confirmó su presidente, Fernando Cañete.







Cañete afirmó que Iosper trabaja para "cambiar los hábitos que tienen hoy los entrerrianos. Modificar costumbres no es fácil y no se puede realizar una transformación de un día para el otro. Por eso, les decimos a nuestros afiliados que es necesario establecer relaciones que modifiquen sus hábitos de vida, y en este caso empezamos por la alimentación, instando a dedicar algunos minutos para realizar actividad física, estrategias que son claves para mejorar la salud de la población".







El titular de la Obra Social más importante de la provincia explicó que son conscientes que el sobrepeso y la obesidad "son factores desencadenantes de patologías como diabetes, hipertensión, cardiopatías y cáncer, pero además, tenemos evidencia que los malos hábitos en el estilo de vida son la principal causa de esas enfermedades".







El directivo agregó que, entre los programas preventivos que lleva adelante la obra social, está el denominado Programa Integral para la obesidad y el sobrepeso y la prevención de enfermedades crónicas (Pios-Pec). "Se trata de la prueba del trabajo conjunto entre la obra social, el prestador y el afiliado, ya que posee un enfoque interdisciplinario (médico-nutricional- psicológico- actividad física), y aplica un conjunto de estrategias para modificar las conductas alimentarias inadecuadas y el sedentarismo, que conducen a la obesidad y al sobrepeso y, además, controlar el exceso de estrés y minimizar la exposición al contacto con numerosas sustancias químicas tóxicas, que están estrechamente relacionadas con estas afecciones".







Los números



Los datos sobre sobrepeso y obesidad son contundentes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que más del 60 por ciento de los argentinos tiene sobrepeso y el 23,6 presenta obesidad. Y por supuesto, Entre Ríos no está exenta.



"Si el sobrepeso y la obesidad no se tratan, luego derivan en problemas mayores que son difíciles de revertir", afirmó Cañete.







¿Cuáles son los beneficios del Programa de Iosper?



Los beneficios del Programa se pueden observar tanto a corto, mediano como a largo plazo: En primer término, el aumento de la sensación de bienestar personal y de la calidad de vida; menor necesidad de consultas médicas y tratamientos innecesarios por enfermedades prevenibles; disminución del gasto en estudios y medicamentos, con mayor disponibilidad de recursos económicos familiares para otros fines; disminución del sufrimiento personal y familiar debido a la disminución de la tasa de morbilidad (enfermedad) y mortalidad temprana por causas evitables; disminución de la incidencia de discapacidad por enfermedades prevenibles; aumento de la expectativa de vida.







Obesidad y sobrepeso. ¿Qué son?



El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para la salud.







¿Cómo se detectan?



El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla (altura) que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).



De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS):



• Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.



• Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.



El IMC se calcula con la siguiente fórmula: Peso / Superficie corporal (altura en metros)²



Por ejemplo: una persona que pesa 70 kg y mide 1,70 metro deberá hacer el siguiente cálculo: 70/(1,70)² => 70/2.89 = 24.22 => IMC es de 24,22



Además del peso, es importante detectar el lugar en donde se acumula la grasa. En el hombre es más frecuente su distribución abdominal y en la mujer a nivel de la cadera.



La distribución abdominal de la grasa se evalúa a través de la medición del perímetro de cintura. Este tipo de distribución se asocia a aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión arterial, entre otras.