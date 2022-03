Evalúan posibles ubicaciones para la construcción del nuevo hospital de Diamante

Se trabaja en el planeamiento del nuevo hospital de la ciudad de Diamante, en el marco del anuncio del gobernador Gustavo Bordet en el mensaje ante la Asamblea Legislativa, donde informó la decisión de construir una nueva estructura edilicia para el hospital San José.La ministra de Salud, Sonia Velázquez, visitó la localidad de Diamante, donde fue recibida por el intendente Juan Carlos Darrichón. En la oportunidad, junto a autoridades sanitarias, municipales y los legisladores departamentales, los funcionarios dialogaron acerca de las posibles ubicaciones donde podría llevarse adelante la obra del nuevo edificio del hospital San José.La titular de la cartera sanitaria manifestó: “La decisión política institucional de la constitución de un nuevo edificio que reemplace el lugar del actual hospital ya está tomada por el gobernador Bordet. La misma tuvo en cuenta un criterio técnico sanitario que se le planteó al gobernador, habida cuenta que el hospital San José, por sus características edilicias actuales y su lugar de emplazamiento, no permite ampliación ni reformas estructurales para poder adecuar el mismo a las características que demanda la constitución de una estructura sanitaria de acuerdo a su complejidad y tipología de riesgo”.La reunión se desarrolló en dependencias de la municipalidad de Diamante, y contó con la participación de los legisladores provinciales por el departamento, la senadora Claudia Gieco y el diputado Jorge Cáceres; la secretaria de Salud, Carina Reh; la secretaria de Políticas Sociales y el coordinador de Salud Pública municipales, Norma Salcedo y Ulises Zapata respectivamente; y el director del hospital San José, Gastón Marchetti.La ministra agradeció la disposición del señor intendente, “por poner en agenda permanente la Salud de los diamantinos en el lugar que corresponde”, así como también de la senadora Claudia Gieco, “quien no solamente ha sido intendenta, sino que también conoce el campo de la Salud por provenir de los equipos técnicos del Ministerio de Salud; del mismo modo que el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Jorge Cáceres, que también ha formado parte de nuestros equipos de Salud”, expresó.Tras el encuentro, las autoridades salieron desde la municipalidad a hacer una recorrida por los diferentes espacios en los que podría ser factible la obra.Respecto al lugar del emplazamiento, la ministra señaló: “Era muy importante poder observar los terrenos disponibles para el futuro emplazamiento del hospital porque hay que tener muy en cuenta no solamente la situación dominial, sino que la ubicación del nuevo establecimiento pueda guardar relación con las isócronas (distancia) entre los lugares más poblados de la ciudad y el hospital”. Y agregó: “Asimismo, también son consideradas las características de la traza vial, teniendo en cuenta los accesos rápidos para entrada y salida de las unidades de traslados sanitarios”.Finalmente, la titular de la cartera sanitaria expresó: “En esta visita el intendente ofreció varias alternativas, que tendremos que definir conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Planeamiento por la topografía de los terrenos”.