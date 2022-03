Consolidan red de prevención y atención de situaciones vinculadas al suicidio

Comunicación responsable



La provincia, a través del Ministerio de Salud, "prioriza el componente de salud mental en jóvenes y adolescentes, por lo que viene generando acciones de concientización en torno a la prevención del suicidio". Cabe destacar que Entre Ríos cuenta con el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, dispositivo abocado a coordinar acciones de promoción de la salud, prevención y asistencia. El mismo despliega tareas en territorio, trabajando con referentes de distintas áreas.“Es importante comprender que la problemática del suicidio no se trata de una cuestión individual del sujeto que intenta o toma la decisión de quitarse la vida, si no que involucra al contexto y a la comunidad, ya que todos podemos colaborar para prevenirlo”, destacó Carlos Berbara, director general de Salud Mental.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio representa un problema de salud pública grave y creciente, al punto que se trata de la segunda causa de muerte a nivel mundial entre adolescentes y jóvenes de entre 15 a 29 años de edad.Teniendo presente esto, la Dirección General de Salud Mental, a través del Programa de Prevención del Suicidio, en 2021 y lo que va de este año, ha trabajado en la consolidación de redes para el abordaje de la problemática del suicidio. Para ello, se desarrollaron instancias de conversatorios, capacitaciones y reuniones interinstitucionales, tanto presenciales como virtuales.A la fecha ya se llevaron a cabo encuentros presenciales en: Paraná, La Paz, Colón, Villaguay y Nogoyá, y se prevé continuar con el resto de los departamentos de la provincia. “En cada una de estas acciones territoriales trabajamos de manera intersectorial convocando a los efectores de salud de los distintos niveles, al municipio, las áreas de Desarrollo Social y organizaciones no gubernamentales”, señaló el funcionario. A su vez indicó que, “la próxima semana se trabajará en el departamento Diamante, con la intención de continuar consolidando la red de prevención, atención y posvención de esta problemática en todo el territorio provincial”.Por su parte, la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, la técnica en Acompañamiento Terapéutico, Anabel Hilgenberg destacó: “Ante la detección de cualquier situación vinculada a ideación suicida de alguna persona de nuestro entorno, sea familiar o no, lo oportuno es dirigirse al efector de salud más cercano para recibir el acompañamiento, asesoramiento y cuidados necesarios ante estas situaciones”.Por otra parte, en el marco de las herramientas de prevención, atención y posvención, desde el Programa se produjeron y socializaron materiales para equipos de salud, docentes y la comunidad general: “Material sobre prevención del suicidio y promoción de la salud mental. Herramientas para el abordaje” y “Sugerencias para el abordaje de la problemática del suicidio en el ámbito escolar”. (Disponibles en: https://www.entrerios.gov.ar/msalud/?page_id=48017). Cabe citar que los equipos de la red de salud que estén interesados en recibir asesoramiento en esta temática su pueden comunicar telefónicamente al 0343- 4840405 o vía mail a [email protected] Otro eje en el que se trabaja fuertemente es el asesoramiento y diálogo permanente con periodistas y comunicadores, con el propósito de deconstruir mitos y prejuicios, y evitar coberturas espectacularizantes sobre el tema.“Es importante que quienes comunican fomenten la consulta y la atención temprana del tema y contribuyan a eliminar los prejuicios y el estigma, referenciando a la comunidad con las instituciones de salud de su entorno”, indicó Anabel Hilgenberg.MitosMito 1: “La persona que habla de suicidio no tiene intención de cometerlo, solo quiere llamar la atención”.Realidad: La mayoría de las personas que hablan del suicidio están pensando en quitarse la vida. Expresar estas ideas es una manera de pedir ayuda.Mito 2: “Hablar de suicidio es una mala idea, ya que puede interpretarse como estímulo”.Realidad: En realidad, hablar sobre suicidio puede dar a las personas que están sufriendo otras opciones y tiempo para reflexionar. Hablar puede aliviar el dolor.Mito 3: “El suicidio siempre es impulsivo y ocurre sin advertencia”.Realidad: Existen situaciones donde no hay advertencia previa, pero la mayoría de las personas dan algún indicio de querer hacerse daño. Si esto es advertido a tiempo se puede prevenir.