Salud renal: promocionan las ocho reglas de oro para cuidar de los riñones

Diagnósticos oportunos

Actividades en el mes de la Salud Renal

En marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. El Ministerio de Salud de Entre Ríos convocó a los establecimientos sanitarios a desarrollar actividades de promoción y prevención durante este mes para dar a conocer las ocho reglas de oro que permiten cuidar los riñones.Tomando como marco que en marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, el Ministerio de Salud de Entre Ríos convocó a los establecimientos sanitarios para que realicen actividades de promoción y prevención, con el objeto de disminuir la prevalencia de las enfermedades renales.De acuerdo a los datos relevados por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), en Argentina la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la quinta causa de muerte en personas mayores de 75 años y la padece una de cada ocho personas.Se trata de una patología con una alta prevalencia, que se ha incrementado del 8 al 12,7 por ciento en los últimos años. En este contexto, el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y el Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del hospital San Martín de Paraná, promueve que se tome marzo como mes de la salud renal atendiendo a que cada año el segundo jueves se conmemora el Día Mundial del Riñón.Puntualmente se busca concientizar sobre los riesgos de esta enfermedad crónica que puede producir muy pocos síntomas, incluso, pasar inadvertida hasta llegar a un grado avanzado, con la posibilidad de requerir diálisis o trasplante. La ERC, además, está asociada a patologías de alta prevalencia como la hipertensión arterial (HTA), la diabetes o las enfermedades cardiovasculares; pero si se encuentra y trata tempranamente, se puede retrasar o incluso evitar la falla definitiva de los riñones.En este sentido, la evidencia respalda las estrategias basadas en promover estilos de vida saludable, informar sobre la importancia de los controles de salud, favorecer la detección oportuna e incluso incentivar la adherencia al tratamiento de otras patologías crónicas.Desde el Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital San Martín, coordinado por Sergio Mendoza, se recomienda que en las consultas médicas las personas pregunten por la salud de sus riñones. “La enfermedad de los riñones de estadio inicial no presenta síntomas, de manera que hacerse un chequeo puede ser la única manera de saber si los riñones están sanos. El médico lo ayudará a decidir qué tan frecuente se debe hacer la prueba”, precisó Mendoza. Además, señaló la importancia de sostener hábitos saludables como medida de cuidado para todo el cuerpo y, consecuentemente, de la salud renal.Desde la coordinación de ECNT se promueve la prevención, la atención y el seguimiento de las personas con enfermedades crónicas por el sistema de salud. Entre estas patologías está comprendida la Enfermedad Renal Crónica.Al respecto, Manuel Bustamente, referente cardiovascular del área señaló: “Su evolución hacia la cronicidad está marcada por la concurrencia de las dos enfermedades prevalentes en la población, como son la Hipertensión y la Diabetes. Por lo tanto, dentro de las principales preocupaciones se encuentran la pesquisa y diagnóstico temprano de estas patologías en cada consultorio médico, y la evaluación pertinente de la función renal ante la aparición de las mismas”.Además, el especialista remarcó que, ante el diagnóstico de ERC, se encuentra establecido un sistema de derivación entre los distintos niveles de atención para el control y seguimiento por especialistas, ya que estos pacientes necesitan de la concurrencia de varios médicos para el manejo de las diferentes enfermedades crónicas (clínico- diabetólogo-cardiólogo-nefrólogo).En Paraná, el Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del hospital San Martín ofrece consultorio de prevención y tratamiento de la enfermedad renal todos los días. El mismo, se incorporó con la pandemia para facilitar la atención a los pacientes post trasplante renal.El Servicio realiza terapia de sustitución de la función renal con hemodiálisis (tratamiento para filtrar la sangre del paciente mediante una máquina externa) y desde 2019 coopera con el hospital Materno Infantil San Roque para brindar esta práctica a pacientes pediátricos. Cabe destacar, además, que el Servicio de Nefrología y Hemodiálisis se constituye como centro de derivación de toda la costa del Paraná y también de la costa del Uruguay.Con el objeto de favorecer las acciones de concientización durante marzo, desde la coordinación de ECNT se convocó a municipios y entidades públicas para que iluminen de naranja sus edificios y, de esta manera, conmemorar esta efeméride el jueves 10.Asimismo, se ha solicitado que se realicen actividades de promoción y prevención difundiendo las consideradas ocho reglas de oro que permiten cuidar los riñones:1- Comer saludablemente2- Mantenerse en forma y activo3- No fumar4- Consumir agua (8 vasos por día)5- Controlar la diabetes6- Controlar la presión arterial7- Chequear la función renal en caso de tener factores de riesgo8- No automedicarse, especialmente evitar el consumo excesivo de antiinflamatoriosA estas acciones se suman instancias de capacitación presencial y virtual a equipos de salud del Primer Nivel de Atención en el manejo de la HTA, diagnóstico de ERC y educación para el autocuidado.También actividades de promoción en el hall del hospital de referencia San Martín de la ciudad de Paraná, que incluyen la entrega de cintas de color naranja y una cartilla de recomendaciones a cargo del Servicio de Hemodiálisis del nosocomio.