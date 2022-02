Distrito del Conocimiento: Paraná recibió un aporte de Nación para obras

El Gobierno nacional valoró el impulso de la Municipalidad a la Economía del Conocimiento. Fue en el marco de la entrega de tarjetas Argentina Programa, con las que sus beneficiarios pueden disponer de un Aporte No Reintegrable (ANR) de 100.000 pesos para adquirir una computadora en la Tienda BNA y pagar los servicios de conectividad y/o transporte público en el sistema SUBE.La subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, María Apólito, valoró la decisión política del intendente Adán Bahl de impulsar el desarrollo de esta actividad en la ciudad. Paraná, señaló Apólito, “tiene mucho potencial y no nos equivocamos cuando seleccionamos proyectos de esta ciudad”.La Economía del Conocimiento, enfatizó, “aporta a un modelo más competitivo de la industria, porque agrega tecnología, software y también biotecnología al agro” y “esto requiere un sistema de ciencia y tecnología fuerte, una política universitaria fuerte y un modelo industrial nacional que es el camino hacia el desarrollo”.El secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad, Eduardo Macri, agradeció el respaldo del Ministerio de Desarrollo Productivo a las políticas que lleva adelante la Municipalidad en esta materia.“Es un paso más en esta construcción política de la gestión municipal de cara a la ciudadanía”, sostuvo Macri, porque estas iniciativas vinculadas a la Economía del Conocimiento, como Argentina Programa, contribuyen “a la creación de empleos de calidad con muy buenos salarios, a la preparación de los futuros hombres y mujeres de negocios, y a la obtención de divisas a través de la exportación”.En este marco, el funcionario destacó el aporte económico no reintegrable de la Nación para llevar adelante las obras del Distrito del Conocimiento.“El equipo de Ciencia y Tecnología está trabajando muy fuerte en materia de cursos, capacitaciones, concursos de ideas, ciencia y tecnología en los barrios, en una tarea permanente, y, además, estamos trabajando para que Paraná, Santa Fe, Diamante, Oro Verde sean un eje importante de inversión y producción tecnológica de cara a la industria de la ciencia del conocimiento”, cerró Macri.La jornada, realizada en la Sala Mayo, concluyó con una exposición de empresarios locales sobre la actualidad del sector IT y las posibilidades profesionales en la provincia.Participaron también el director nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, Emiliano Zapata; el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Diego Álvarez Daneri; y la concejal Ana Ruberto, entre otros funcionarios, además de representantes de universidades y empresas, referentes de distintas instituciones y emprendedores.