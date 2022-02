Nuevo encuentro de la Red de Municipios de Adaptación al Cambio Climático

Se expusieron las experiencias desarrolladas por cada municipio y las demandas para seguir avanzando.Este segundo encuentro tuvo como objetivo consolidar, potenciar y contribuir al trabajo en conjunto de los municipios involucrados y continuar con los acuerdos del primer encuentro realizado en diciembre en Concepción del Uruguay.Estuvieron presentes la secretaria de Ambiente, Daniela García; la directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell; el intendente de la ciudad anfitriona, Martín Piaggio; la coordinadora regional del proyecto, Myrna Campoleoni; el director de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, Alfredo Berduc y autoridades de Parques Nacionales. También participaron integrantes de la Comisio?n Te?cnica Mixta, miembros del Proyecto SISSA, y las áreas de ambiente de las ciudades de Colón, Gualeguaychú, Concordia, Caseros, San Justo, Herrera y Concepción del Uruguay.En la oportunidad, se expusieron las experiencias de cada uno en lo que respecta a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, entre ellas, control de plantas exóticas e invasoras, áreas protegidas, gestión de los residuos, salud animal, utilización de luminarias led y mediciones de huella de carbono, entre otras.Finalmente, se generó un taller de intercambio con exposición de ideas y solicitudes para que el grupo que está trabajando en este proyecto binacional, del lado argentino, pueda generar nuevas instancias de capacitación vinculadas a las demandas de los municipios.La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, sostuvo que este encuentro “es muy importante por la etapa histórica que estamos atravesando frente a la manifestación más clara del cambio climático, ya sea por las bajantes extraordinarias de los ríos, las sequías, los incendios forestales. Desde la secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción de Entre Ríos creemos que es fundamental promover, acompañar y fortalecer estos mecanismos de intercambio y de propuestas que tienen los distintos niveles de gobernanza del territorio”.“Es fundamental continuar trabajando en ese sentido no sólo en la costa del Uruguay como se está haciendo con este proyecto binacional, sino que impulsaremos a que la provincia entera se aboque a esta red de intercambio y de propuestas de adaptación y mitigación al cambio climático", concluyó García.En tanto, la directora de Cambio Climático de Nación, Florencia Mitchell, agradeció a los municipios que se sumaron a esta iniciativa propuesta desde el proyecto y expresó: “vivimos en los distintos lugares del territorio nacional, impactos climáticos que forman parte de lo que está sucediendo a escala global. Efectos que son parte de nuestra cotidianeidad y que ya no forman parte de una agenda del futuro sino del presente”.Asimismo, remarcó la importancia del intercambio para fortalecer la política climática nacional y las estrategias de adaptación: “El proyecto binacional, por su anclaje territorial, busca pensar no sólo los escenarios que estamos viviendo hoy sino los que nos esperan a futuro en esta crisis climática que estamos atravesando”, finalizó la funcionaria.Este proyecto que involucra a municipios entrerrianos y uruguayos sobre el río Uruguay, fue iniciado en 2016 por el gobernador Gustavo Bordet cuando participó en la COP 22, que se realizó en Marruecos, para generar resiliencia y trabajar en la adaptación de los ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay. Cuenta con un aporte de 14 millones de dólares del Fondo de Adaptación para implementar medidas de adaptación y reducción del riesgo a los efectos del cambio climático en esta región del río