La Provincia acompañó la realización de la Fiesta del Ternero en Feliciano

La 48° Fiesta Provincial del Ternero, que se realiza del 24 al 27 de febrero en la ciudad de San José de Feliciano, fue declarada de interés por ser un "evento tradicional, cultural y turístico más importante del norte entrerriano, siendo una gran fiesta popular de la región". La jornada de este viernes tuvo una concurrencia masiva ratificando la vigencia de la convocatoria, tanto para la gente de la zona como para turistas de otros lugares de la provincia y del país.En la oportunidad, la Vicegobernación de Entre Ríos entregó un aporte económico para cubrir los gastos de la Fiesta Provincial del Ternero. Por su parte, el titular del Enohsa Enrique Cresto, hizo entrega del acta acuerdo de compromiso para la construcción de una senda peatonal, obras que se enmarcan en el Plan Argentina Hace.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora expresó su enorme alegría por estar presente y compartir esta gran fiesta del norte entrerriano. "Son casi cincuenta años que esta fiesta viene sentando las bases y afianzándose como parte de la identidad de nuestros pueblos, de nuestra provincia", dijo Stratta al tiempo que consideró que esta celebración "es un homenaje a nuestras tradiciones, a nuestros inmigrantes, a quienes trabajan, es un homenaje y una construcción de nuestra identidad que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y que hoy Feliciano es eje con esta fiesta tan tradicional", subrayó.Seguidamente, expresó: "El Gobierno de la Provincia viene acompañando muy fuerte cada una de estas fiestas porque forman parte del rescate de nuestra cultura porque sino sentamos las bases desde el presente sabiendo de dónde venimos nunca podemos saber hacia dónde vamos. Por eso es tan importante que sigamos transmitiendo estos valores a las generaciones que vienen", destacó Stratta tras felicitar al presidente de la Comisión y a los organizadores, "porque sabemos que llevar adelante fiestas como estas cuestan mucho esfuerzo". La vicegobernadora también pidió otro aplauso y un reconocimiento para las vecinas y vecinos de Feliciano "porque estas fiestas tienen que ver con la idiosincrasia de cada lugar y sin ellas y ellos esta fiesta tampoco podría ser posible".En otro tramo de su discurso, Stratta manifestó: "Hay una agenda que es ambiental, de infraestructura, social, en el marco de las políticas de seguridad, pero también hay políticas públicas que tienen que ver con poner en valor a nuestros pueblos, con nuestra identidad y ahí el gobierno provincial tiene una tarea enorme porque en ella está también las voluntades de cada uno de nuestros pueblos y de cada uno de nosotros que somos partes y que no queremos que estas tradiciones se pierdan.", resaltó.Y agregó: "Esta fiesta es un encuentro con la música, con nuestras tradiciones y comidas. Que este sea el inicio de un buen año para cada una y cada uno de nosotros y que podamos disfrutarlo. Fueron dos años difíciles pero donde sentamos las bases para el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos y aquí seguiremos estando, celebrando la vida, siendo responsables con lo que tenemos por delante y acompañando los desafíos que tienen cada uno de nuestros pueblos", concluyó Stratta.En tanto el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, hizo especial mención al momento en que su abuelo, el ex gobernador Enrique Tomás Cresto, estableció por decreto a la Fiesta del Ternero como fiesta provincial en 1973. Además, destacó el esfuerzo que hacen los municipios entrerrianos para realizar sus tradiciones eventos y expresó que "lo importante es trabajar juntos entre Nación, provincia y municipios para el desarrollo de los pueblos, porque estos pueden concretar sus objetivos si la provincia y la Nación se desarrollan"."Estamos en una ciudad que actualmente tiene en marcha obras financiadas por el municipio, la Provincia y el Gobierno Nacional. Es importante que sigamos trabajando en equipo y acompañando a nuestro gobernador Gustavo Bordet y a los intendentes entrerrianos, para garantizar la continuidad de las obras y de este modelo de producción y trabajo. Hoy tenemos un Gobierno Nacional con una impronta federal y de justicia social, pero hay que seguir trabajando y gestionando para romper definitivamente los esquemas centralistas. Para Entre Ríos es fundamental esta mirada democrática y federal, porque es lo que permite que nuestra provincia sea parte de esta agenda nacional proyectada al futuro", manifestó.Por su parte, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, expresó: "Somos un pueblo festivalero, de creencias y tradiciones. Nos dolió muchísimo no tener nuestra fiesta el año pasado porque es algo nuestro, algo por lo que nos golpeamos el pecho, es intrínseco de cada una y cada uno de los felicianeros. Sabíamos que era por responsabilidad social y sanitaria, pero ahora que la tenemos a la fiesta y la empezamos a disfrutar es motivo de alegría doble", destacó el jefe comunal."Estamos muy agradecidos por el acompañamiento que hemos tenido desde el gobierno nacional y provincial, de todos sus funcionarios, y los equipos locales de trabajo, hoy podemos decir que tenemos un Feliciano que está en movimiento nuevamente y que la pandemia no ha logrado frenar", dijo Arévalo durante la ceremonia de inauguración de la Feria Artesanal.Y continuó: "Hoy frente a la sede del Club Juventud en el cual tenemos nuestra feria artesanal, es el inicio de lo que van a ser tres días de fiesta. Para nosotros tiene una importancia vital porque más allá de lo que son los espectáculos arriba del escenario, tenemos jineteada, artesanos y un montón de muestras como la feria de emprendedores de la economía social. La verdad que es una fiesta que no se queda solamente en un escenario, sino que tiene múltiples cuestiones que abarcan en estos cuatro días que nos tomamos para hacer de las tradiciones algo que queremos mucho", dijo finalmente el presidente municipal.Estuvieron presentes en la fiesta, junto a la vicegobernadora, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo; el titular del Enohsa, Enrique Cresto; las ministras de Gobierno, Rosario Romero, y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la senadora provincial Ester González; y las diputadas provinciales Silvia Nené Moreno y Sfefania Cora. Participaron además el diputado nacional Pedro Galimberti; el asesor cultural de la Provincia, Roberto Romani; el presidente de la Comisión de la Fiesta Provinical del Ternero, Walter Vallejo; concejales y funcionarios municipales; e invitados especiales.