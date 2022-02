Salud y Registro Civil trabajan para implementar certificación de hechos vitales

La cartera sanitaria de la provincia y el Registro de Estado Civil avanzan en la implementación de una plataforma digital para la certificación de defunción. La nueva metodología permitirá tener un índice directo de la cantidad de muertes que se producen en Entre Ríos, entre otros datos de rigor.



La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, se reunió con el director general del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Juan Pablo Cinto, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, con quien dialogó en torno a la próxima implementación de la certificación de hechos vitales, que reemplazará al certificado de defunción. En la oportunidad, las autoridades coincidieron en la necesidad de trabajar mancomunadamente ya que esta nueva metodología involucrará a los médicos de la provincia y, a su vez, permitirá contar con datos de rigor.



Tras el encuentro, la ministra indicó: “Fue una reunión muy necesaria para abordar en conjunto el diseño metodológico para la implementación de una normativa emitida por el Ministerio del Interior, respecto a la instrumentación de la firma digital de los profesionales médicos en el certificado de defunción. Este proceso llevará un tiempo prudencial de sensibilización y capacitación que desarrollaremos en conjunto con el Registro Civil a través de nuestros equipos técnicos de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, como también de los integrantes de los distintos programas de salud”.



Dado que, desde la organización del sistema de Salud, la provincia está regionalizada en cuatro regiones sanitarias, estas instancias de capacitación se desarrollarán a través de los hospitales de cabecera.



Respecto a esta nueva instrumentación de la firma digital, la titular de la cartera analizó: “Estamos ante un cambio de paradigma en esta era digital, considerando también el otro rostro de la pandemia, que nos ha dejado lecciones aprendidas para implementar nuevos retos y desafíos que redunden en la calidad del dato y la información en salud”. Y agregó: “Hay que aclarar que esta calidad en la construcción de un hecho vital, redunda luego en decisiones en salud pública”.



“También vale destacar el trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado, somos integrantes de una sola política pública; esa conducta es la que nos marca siempre nuestro gobernador, Gustavo Bordet, para fortalecer la salud de las instituciones del estado”, finalizó la funcionaria.



Por su parte, el director del Registro Civil señaló: “Queremos llevar adelante abordajes territoriales interdisciplinarios de manera coordinada entre los dos organismos, todo esto dentro del marco de un convenio que tenemos para la implementación de la certificación de hechos vitales, que vendría a ser el reemplazo del antiguo certificado de defunción”.



El funcionario explicó que, en la actualidad, los médicos completan a mano y firman de puño y letra los certificados de defunción, en los que se asientan los datos de la persona que ha fallecido, y las causas mediatas o remotas que produjeron el deceso. Pero ahora se está trabajando para implementar una plataforma digital, en el marco de una resolución del Ministerio del Interior de la Nación, por la cual el llenado de este formulario se realizará a través de una aplicación (a la que el médico puede ingresar mediante una computadora, una tablet o un celular). De este modo, las diferentes oficinas del Registro Civil van a poder acceder a la información de forma automática y, además, quedará disponible para que acceda Salud a esta base estadística.



La nueva metodología posibilitará tener un índice directo de la cantidad de defunciones que se producen en cada uno de los departamentos como también las causales que llevan a esas defunciones.



Las autoridades coincidieron en que la nueva modalidad de trabajo permitirá contar con mayor cantidad de información acerca de cómo está conformada la población entrerriana y su estructura.



“Desde el Registro Civil llevamos adelante el reconocimiento de defunciones, y tenemos muchísima interrelación con Salud ya que compartimos la concepción de que la salud no se trata solamente de una correcta atención de los hospitales, sino que es un concepto más amplio en el cual saber determinadas cuestiones como porqué hay tantos fallecimientos, contribuye a identificar distintos problemas relacionados a la salud”, indicó Cinto. Y agregó: “Para eso es fundamental no centrarse cada cual dentro de su esfera sino trabajar en base al entrecruzamiento de información, de datos”.



Los pasos a seguir para poder concretar la implementación de la certificación digital de defunción en principio es la disposición de la Resolución ministerial. Posteriormente, los profesionales de la salud deberán digitalizar su firma.



Cabe señalar que la firma digital es una herramienta tecnológica que permite asegurar la autoría de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. La firma digital otorga validez jurídica, autenticidad e integridad del documento y seguridad.



“El desafío va a ser, justamente, el hecho de que el médico se acerque para hacer el trámite”, afirmó Cinto. En esa línea destacó como aspecto positivo la importancia de aggiornar diferentes procesos y, al mismo tiempo, utilizar menos papel.