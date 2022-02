Inscriben para tres carreras que se dictan en la Facultad de UCA en Paraná

Permanecen abiertas las inscripciones para las carreras de Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que ofrece la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina en Paraná.“Esperamos que sea un año mucho más tranquilo que los anteriores en los que tuvimos una pandemia porque, si bien desde UCA pudimos migrar al dictado virtual sin perder días de clases, la presencialidad suma mucho porque el contacto cara a cara con el profesor es otro tipo de enseñanza”, comunicó ael director del Departamento de Derecho de la Facultad “Teresa de Ávila”, Rodrigo Devinar.Y agregó: “La carrera de Abogacía es muy noble, permite un amplio abanico de posibilidades, no solo el ejercicio profesional en las distintas ramas -penal, civil, laboral-, sino también dedicarse a la Justicia, ser funcionario en alguno de los sectores de la administración nacional, provincial o municipal”. “Es muy variada la gama de posibilidades laborales que ofrece la Abogacía, con lo cual, siempre es interesante porque uno puede comenzar la carrera y elegir los caminos a un más le gustan para dedicarse luego”, indicó Devinar.En la oportunidad, dio cuenta de la filosofía de la casa de altos estudios “de tratar a los alumnos de manera especial con personalización”. “Mantener el cara a cara con directivos y profesores, porque las personas no son un número, sino que efectivamente son alumnos a los que acompañamos durante todo el proceso”, argumentó.Por su parte, el director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Gustavo Tarragona, mencionó: “Año a año, las carreras vienen afianzándose en la sede, la ciudad y la región; cada vez hay más personas que entienden los desafíos de este mundo globalizado y algo que la pandemia nos está demostrando: que ya no es posible avanzar en soluciones locales para problemas o desafíos que son globales”.“Las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales ofrecen perspectivas y la posibilidad de algunas soluciones a esa escala global. De hecho, en el accionar cotidiano vemos empresas y personas que buscan otros mercados y lugares para desarrollarse profesionalmente; y estas dos disciplinas brindan a nuestras estudiantes herramientas teóricas y prácticas para hacer frente a los desafíos de este siglo XXI”, evaluó Tarragona.Los interesados acercarse a la sede de la UCA en Paraná, sobre calle Buenos Aires 249, para mayor información sobre la carrera o consultar en el siguiente link