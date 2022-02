Nueve maternidades recibieron equipos para control de audición a recién nacidos

Acerca de los equipos provistos

Este miércoles el Ministerio de Salud hizo entrega de nueve equipos portátiles para testeo de otoemisores acústicos a nueve hospitales con maternidades, para propiciar la realización de la pesquisa auditiva en el lugar donde nacen los niños. Dado que, en algunos casos, las personas gestantes asisten a estos establecimientos para dar a luz y luego vuelven a sus localidades de residencia, el objetivo es aprovechar la oportunidad y realizar captación temprana en estos servicios.La entrega, a la que asistieron autoridades y referentes de las nueve maternidades beneficiadas, tuvo lugar en las oficinas de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil (Dmijer) en Paraná.Allí, la secretaria de Salud, Carina Reh, destacó que la entrega de estos equipos, que demandaron una inversión total de más de 15 millones de pesos, también es posible como resultado de haber podido plasmar jurídicamente el Programa de Detección, Identificación y Prevención de la Hipoacusia. “Poder plasmarlo en una resolución, darle continuidad, establecer cómo vamos a sustentar y sostener en el tiempo no sólo con lo jurídico sino con lo económico, no es menor”, remarcó.Por su parte, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, recordó que en las últimas décadas se fue construyendo un importante marco regulatorio, con muchos derechos que constan en leyes, “que tienen que ver con el acceso y el derecho a la salud de la población argentina”, indicó; y agregó: “Es en este contexto que aparece el estudio de otoemisiones acústicas como derecho estipulado en la ley”, por lo cual la adquisición de los otoemisores portátiles tienen como fin poder garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.En tanto que la directora de Maternidad e Infancia, Georgina López, se refirió al trabajo desarrollado por los equipos: “La política de Salud tiene un compromiso muy fuerte en las acciones de prevención, tanto de las enfermedades como de los factores de riesgo, así como también en el acceso equitativo a los diagnósticos y tratamientos. Es por ello que junto al Programa de Hipoacusia volvemos a apostar a la detección precoz de las discapacidades auditivas para el inicio oportuno de tratamientos y rehabilitación, en cada uno de los hospitales de cabecera”, completó.En la provincia, el Programa de Detección, Identificación y Prevención de la Hipoacusia -a cargo de la fonoaudióloga Magalí White- funciona bajo la órbita de la Dmijer. Entre sus objetivos primordiales está el garantizar el acceso a la pesquisa auditiva en todas las maternidades entrerrianas que disponen de Condiciones Obstétricas y Nenonatales Esenciales (CONE).Es así que el equipo del Programa hizo el relevamiento de los recursos disponibles y propició las gestiones necesarias para la adquisición del equipamiento requerido para que los servicios puedan llevar a cabo la pesquisa auditiva de manera efectiva, considerando que ya cuentan con el recurso humano capacitado y especializado para hacerlo (profesionales fonoaudiólogos).En la oportunidad se entregaron siete equipos portátiles para testeo de otoemisores acústicos (que demandaron una inversión total de 11.505.011 pesos) a los hospitales J.J. Urquiza de Concepción del Uruguay, Centenario de Gualeguaychú, Santa Rosa de Villaguay, Santa Rosa de Chajarí, San Antonio de Gualeguay, 9 de Julio de La Paz y Fermín Salaberry de Victoria.Además, se proveyeron dos equipos portátiles para el testeo de otoemisores acústicos y potenciales evocados (por una inversión conjunta de 4.266.050 pesos), destinados a los hospitales Materno Infantil San Roque de Paraná y Delicia Concepción Masvernat de Concordia.Cabe mencionar que el estudio de otoemisiones acústicas es una prueba de relevancia, que se efectúa en pocos minutos y no genera incomodidad al recién nacido. Además, el equipo utilizado debe ser portable, rápido y preciso dado que, como los estudios se realizan dentro de las maternidades y neonatologías, deben ocupar poco espacio y ser fáciles de operar.