“Ponete la camiseta”, en busca de celeridad en cobertura para niños con cáncer

En el marco de esta jornada, la Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños y Jóvenes con Cáncer, destaca la importancia de que las necesidades de los chicos con cáncer sean “cubiertas con la celeridad que la problemática requiere”.“Conocemos de primera mano, las dificultades y necesidades que atraviesan los niños con cáncer y sus familias en las distintas provincias y sabemos que para lograr una mayor sobrevida se requiere de un marco legal que ofrezca soluciones concretas, evite nudos burocráticos y asegure la celeridad necesaria en el abordaje de la problemática desde el momento mismo de la sospecha diagnóstica”, pusieron relevancia.El 76% de ellas han sido fundadas por padres y madres de niños y adolescentes con cáncer; algunos de estos niños han sobrevivido a la enfermedad y otros han fallecido.Desde hace 25 años, los integrantes de la Red se capacitan en forma conjunta sobre el mejoramiento de la ayuda a las familias, establecen pautas de colaboración con la salud pública y con obras sociales y prepagas, trabajan alineadas con el Instituto Nacional del Cáncer y apoyan el desarrollo de la Oncología Pediátrica, en todo el país. En cada una de las provincias donde existe un servicio de Oncología Pediátrica, hay una organización de ayuda local que trabaja ligada al hospital público. Existen también organizaciones que ayudan a las familias afectadas, en algunas ciudades/provincias en las que no se realizan tratamiento, localmente.Los servicios que se ofrecen a las familias son totalmente gratuitos y abarcan ayudas, tanto para el mejoramiento de la calidad de vida (acompañamiento, actividades de apoyo psicológico, recreación, apoyo educativo, etc.), como para el cumplimiento del tratamiento en tiempo y en forma (acceso a todo tipo de medicación y soporte nutricional, transporte, ayuda en trámites etc.)Además de sus vivencias personales como madres y padres de niños con cáncer, quienes dirigen las organizaciones que integran la Red, cuentan con la experiencia de haber ayudado a miles de familias en todo el país. Conocen en profundidad, las necesidades y dificultades que enfrentan estas familias y las múltiples barreras que se deben enfrentar para que los chicos con cáncer accedan al tratamiento y cuidado, en tiempo y en forma.“Acompañamos a niños y adolescentes con cáncer, siendo que la mayoría de los niños deben viajar a Buenos Aires, , mientras que los adolescentes realizan su tratamiento en el Hospital San Martín de nuestra ciudad. Gracias a la amorosa colaboración de personas de buena voluntad, podemos ayudarlos a transitar la enfermedad de la mejor manera posible. Brindando soporte material, espiritual y económico”, pusieron relevancia desde Crisálida.De la misma manera, indican que su filosofía “se basa en la creencia de la transformación que sufre la oruga cuando deja la Crisálida para nacer a una nueva vida convertida en mariposa. Crisálida es la transformación del dolor en actos de amor”.Desde entonces, durante el mes de febrero las Organizaciones de Ayuda a Niños y Jóvenes con Cáncer de todo el mundo realizan diversas acciones con el fin de lograr que se valoren y entiendan los temas que afectan a los niños con cáncer y a los sobrevivientes, como así también los desafíos que afrontan.El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la creencia principal de la Organización Internacional de Cáncer Infantil de que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social.También se apoya en la premisa de que la muerte de niños con cáncer es evitable, con un diagnóstico preciso y a tiempo, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados.Desde la Fundación Crisálida todos los años realizamos nuestra campaña de concientización #PoneteLaCamiseta®, promoviendo el uso de una prenda blanca en señal de apoyo a los chicos con cáncer.Según estadísticas de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC),El 70% de ellos podrá curarse si accede a diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y apoyo psicosocial de manera inmediata.Por eso, el tratamiento debe realizarse en forma inmediata, luego del diagnóstico y deben cumplirse los tiempos definidos en el protocolo de tratamiento, para que el niño tenga todas las posibilidades de curación y sobrevida posibles. Por otro lado, cuando un niño es diagnosticado con cáncer, toda la familia debe organizarse para poder cumplir con las exigencias del tratamiento, muchas veces alejados de su lugar de origen, generando costos importantes que no siempre son cubiertos por la seguridad social y privada o por el Estado.Para mayor información: