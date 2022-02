Rediseñaron el sistema renditivo de Vialidad provincial

En pos de lograr mayor eficacia y eficiencia a la hora de controlar las cuentas públicas, el Tribunal de Cuentas adecuó la norma renditiva de la Dirección Provincial de Vialidad. A tales efectos, se realizó una jornada de capacitación para la puesta en vigencia de la nueva acordada.El director sub administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Leonardo Cerneaux, junto al ingeniero jefe de la DPV, Juan Arias y otras autoridades de la repartición, fueron recibidos por el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER), Diego Lara, quien estuvo acompañado por los vocales, fiscales y secretarios del organismo de control. El encuentro sirvió para llevar adelante el acto de rúbrica del nuevo sistema renditivo de la DPV elaborado por el TCER.Este nuevo andamiaje normativo viene a reemplazar la Acordada Renditiva del año 2015, la cual determinaba como responsables renditivos a la directora administradora y al director de administración y finanzas, siendo estos funcionarios quienes concentraban todas las obligaciones por los fondos que administren personalmente o a través de sub-responsables. Ahora, la responsabilidad renditiva no sólo será para dichos cargos, sino también por parte del director sub administrador; los distintos directores de Mantenimiento, Obras por Administración, Conservación, Construcciones, jefes zonales y de canteras; y los respectivos habilitados contables, tesoreros, y secretarios económicos financieros.Al respecto, el director sub administrador de Vialidad Provincial, Leonardo Cerneaux; consideró: "Hoy estamos dando un paso de vital importancia para garantizar un manejo de los fondos públicos aún más transparente y eficaz. Venimos hablando desde hace un tiempo con las autoridades y el personal del Tribunal de Cuentas acerca de la necesidad de actualizar la Acordada Renditiva. Esta adecuación se adapta al presente de la DPV, luego de ciertos cambios en el organigrama, como así también en determinados procedimientos, que marcan una realidad muy distinta a la de siete años atrás”."Siempre hemos puesto el foco en la importancia del cuidado y la optimización de los recursos provinciales, sin dejar de tener en cuenta el desarrollo o descentralización territorial de la DPV, la cual es necesaria para cumplir con las tareas que nos son propias" dijo Cerneaux.En este marco señaló: "Este nuevo andamiaje normativo se adecua a nuestras actuales necesidades; y este marco de modernización, que se adapta también a los objetivos del TCER y de la Provincia, propiciará una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos de todos los entrerrianos".Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, manifestó que "hace un tiempo nos reunimos con la directora de la DPV, Alicia Benítez, y tomamos la decisión de comenzar a trabajar en la actualización del andamiaje normativo y adecuar la Acordada Renditiva a la nueva realidad institucional de vialidad"."Luego de un trabajo articulado entre distintas áreas del Tribunal, para rediseñar la normativa del sistema de control que el organismo tiene sobre las erogaciones de la DPV, hoy hemos concluido el trabajo de generar dos nuevas Acordadas Renditivas que respondan a la realidad actual, redefiniendo los alcances normativos y renditivos; estableciendo nuevas pautas y requerimientos a tener en cuenta, además de diferentes períodos renditivos, e incorporando nuevos responsables renditivos a los ya existentes", explicó.Más tarde, Lara destacó: "De esta manera estamos fortaleciendo el control externo que realizamos desde el Tribunal de Cuentas; mejorando los procesos administrativos y estableciendo un nuevo paradigma en lo que respecta a la rendición de cuentas de la DPV ante el Tribunal".Finalmente, el presidente del TCER señaló que "todo esto forma parte de un proceso de modernización iniciado en el organismo, en pos de lograr mayor eficacia y eficiencia a la hora de controlar las cuentas públicas".El acto contó también con la participaron por la DPV, de secretarios coordinadores, directores, jefes zonales y de canteras, secretarios y habilitados.