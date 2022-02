El Museo “Antonio Serrano” en una muestra internacional de arte ambiental

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof.Antonio Serrano", organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, acompañó la participación del artista Guillermo Vezzosi en la muestra DiverseArtLa en el marco de la feria internacional de arte LA Art Show, que se llevó adelante del 19 al 23 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.



En dicha feria participan anualmente más de 80 galerías, museos y organizaciones artísticas sin fines de lucro de todo el mundo que exhiben pinturas, esculturas, fotografías, diseños, videos e instalaciones. Allí tuvo lugar la muestra "DiverseArtLa2022", un espacio museístico dentro de la feria, que tuvo como objetivo explorar cómo se representa el medio ambiente en el arte y el lugar de la humanidad en el mundo.



En este marco, el artista independiente, Guillermo Anselmo Vezzosi, presentó la instalación "Frutos de la Tierra" con los auspicios del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof.Antonio Serrano, de Entre Ríos, y el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil.



La obra fue realizada totalmente con materiales reciclados, recolectados comunitariamente en la localidad entrerriana de Cerrito, principalmente, poniendo el foco en la gran cantidad de residuos que producimos día a día, invitando a la reflexión sobre la transformación de la naturaleza y el impacto de la actividad del hombre, así como también promover la educación en sustentabilidad.



"Para mí fue un honor poder contar con el acompañamiento del Museo Serrano, ya que considero fundamental contar con el apoyo y reconocimiento de una institución tan importante en relación a las ciencias. Es importante para el trabajo de artistas independientes que las Instituciones decidan acompañarlos y ayudarlos a difundir su trabajo, proyectos e investigaciones, ya que de esa manera se consolidan los medios a través de los cuales la información puede llegar a nuevos actores (entiéndase público, científicos, docentes, etc). Es por ello que es de suma importancia el apoyo e interés brindado desde la Dirección del Museo Serrano, a través de Gisela Bahler, quien no dudó en sumarse a este proyecto" y agregó "Este proyecto no fue el primero, ya que junto al Serrano hemos trabajado también en el proyecto Cultura del Agua presentado en Tecnópolis." comentó el artista Guillermo Vizzosi.



Bajo la curaduría de Indiana Gnocchini, Frutos de la Tierra se constituyó como un proyecto de investigación científica, vinculación y ejecución, donde los desechos cobran una segunda vida, buscando la concientización sobre el daño que causamos los humanos en el medio ambiente.



"Su instalación inmersiva, nos invita a recapacitar que formamos parte de un todo con la naturaleza, un todo complejo y en constante mutación y adaptación, pero a su vez nos interpela en nuestros más recónditos pensamientos, nos examina e induce a tomar partida, interrogarnos sobre quiénes somos y los vínculos que nos unen a nuestro hábitat, pues así propone al visitante accionar nuevos imaginarios, creando una ilusión de tiempo y lugar, un devenir donde es protagonista." expresó Indiana Gnocchini.



Cabe destacar que este proyecto fue considerado de alto interés artístico y cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Sobre la obra Los frutos de la Tierra fue confeccionada con aluminio reutilizado proveniente de 1000 latas que fueron recolectadas en la localidad de Cerrito, provincia de Entre Ríos, y otras ciudades, a través de un sistema comunitario de recolección. La instalación artística fue expuesta en una sala de 10.00m x 8.00m x 3.00m de altura y toda la obra viajó desarmada en una valija de 23kg. lo cual genera un dato interesante ya que es una obra de gran tamaño que no requiere de grandes volúmenes para ser transportada.



A su vez, la obra contó con una composición sonora realizada por María Emilia Peralta, con fragmentos de la sonda Voyager y sonidos de la naturaleza, logrando crear un ambiente que se fundió con la obra artística creando una experiencia inmersiva completa.