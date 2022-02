Entregaron bicicleta adaptada a joven con discapacidad en Hasenkamp

"Queremos que las personas con discapacidad tengan autonomía y puedan generar sus propios recursos", afirmó la esposa del gobernador, Mariel Ávila.La entrega de la herramienta de trabajo estuvo a cargo de Mariel Ávila que llegó este miércoles a Hasenkamp, junto a la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi, y la directora de Subsidios de la provincia, Agustina Caminos. En el municipio fueron recibidas por la viceintendenta María Josefina Leiva Chávez, y el secretario de Gobierno, Manuel Landra.Luego, se hicieron presentes en el lugar donde funciona la panadería de Mario Giménez, un joven con discapacidad al cual se le entregó una bicicleta para que pueda repartir la mercadería que elabora."Estoy muy contenta porque a pedido del gobernador, que por razones de trabajo está en Buenos Aires hoy, hoy le entregamos una bicicleta a Mario que le había le había pedido en un encuentro con él hace unos meses atrás. De esta manera podrá trasladar los productos que hace con su familia", dijo la esposa del primer mandatario entrerriano.Tras ello comentó que el joven "tiene una panadería que abastece a supermercados y a toda la comunidad de Hasenkamp" y acotó que "justo hoy, que es el cumpleaños de Mario, el gobernador quería estar presente de este modo, acompañando y trayendo esta herramienta que va a optimizar su trabajo"."Como siempre apostamos en estos casos a que los chicos tengan su autonomía, puedan ser independientes y generar sus propios recursos, ayudando a su familia, como su familia también lo ayuda a él", sostuvo Ávila.Más adelante, señaló que "la discapacidad no se circunscribe solamente al nivel Inicial y primario, sino al acompañamiento también en la adultez y en la autonomía. Estamos fuertemente trabajando para que sea una política de Estado, más allá de las gestiones y de las personas"."Las personas tienen que ejercer sus derechos y ser autónomos. El Estado tiene que avalar esto para que ellos tengan las herramientas necesarias para ser independientes y poder estar acompañados por su familia, por el gobierno y tener su autonomía. De eso se trata la inclusión y la integración, con una convivencia plena que es uno de los eslogan que tiene esta provincia para la discapacidad", agregó.Por su parte, Mario se manifestó muy contento por la nueva bicicleta que le permitirá entregar mercadería. "La que usaba está toda rota así que ahora voy a poder repartir bien pan y pizzas", mencionó el joven que aprendió el oficio en una institución educativa de la ciudad."Con esta bicicleta me voy para arriba", sostuvo, al tiempo que su madre, Miriam, se mostró "muy agradecida" con el gobierno provincial y "muy feliz" por la herramienta de trabajo recibida. Contó que de a poco juntaron dinero y pudieron instalar la panadería "para salir adelante".Funcionamiento del Banco de Ayuda TécnicaEn la oportunidad, Ávila, Artusi y Caminos se dieron cita también en la sede de Acción Social para conversar sobre el funcionamiento del Banco de Ayuda Técnica que, al igual que en otras ciudades entrerrianas, y a partir del trabajo conjunto entre gobiernos locales, provincia y Nación, se creó el año pasado en Hasenkamp para poner a disposición de las personas con discapacidad un conjunto de materiales que servirán para mejorar su calidad de vida.Cabe recordar que se trata de elementos adquiridos con fondos del programa Ley de Cheques, por más de 15 millones de pesos. El programa nacional es coordinado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en tanto que en Entre Ríos, el Iprodi es el organismo encargado de difundir, asesorar, acompañar y avalar los proyectos que surgen desde la provincia.Mariel Ávila precisó que se viene trabajando con el municipio porque está el banco ortopédico que se hizo a través de la Ley de ChequesA su turno, la directora del Iprodi agradeció a la comunidad de Hasenkamp porque "hacen de la convivencia una realidad plena. Es muy importante lo que hacen para la integración de Marito y de otras personas con discapacidad".Por otro lado, detalló que "en todo el territorio provincial se escucha, trabaja y ve qué herramientas se pueden facilitar en base a la población que existe con discapacidad en cada lugar, a la cual el Iprodi la tiene medida y actualizada permanentemente". En ese marco, adelantó que se avanza el cómo trabajar con personas mayores y jóvenes adultos con discapacidad, como apoyar a emprendedores con discapacidad."Muy interesante el trabajo y felices de poder ver el banco de ayuda técnicas que es una política de Estado y que se han inaugurado 25 bancos en 2022 en la provincia. Eso permite que se descentralice y las comunidades -antes una situación de discapacidad, un accidente o necesidad inmediata-, puedan tener cerca esta ayuda. El banco de ayuda técnica es a través de la Ley de Cheques y es una demostración de como se trabaja de manera coordinada Nación, provincia y municipios", concluyó Artusi, tras "invitar a la comunidad que acompañe este banco en un sistema para que todo fluya en dar quien ya no usa un elemento ortopédico en comodato o lo acerque para que sea algo de la comunidad que es de pertenencia de todos".En tanto, la responsable del área de Desarrollo Social del municipio, Judith Faes, destacó su satisfacción por la entrega de la bicicleta a Mario. "Es una grata sorpresa para Mario y su familia porque va a ayudar a que pueda seguir y ampliar su trabajo, ya que hace repartos a locales de la ciudad", afirmó.En cuanto al Banco de Ayudas Técnicas comentó que les posibilita efectuar comodatos de préstamo de sillas de ruedas, bastones y otros elementos. "La persona retira el elemento que necesita por el término de prescripto por el médico o hasta que culmine los trámites en la obra social", detalló, al tiempo que indicó que "la idea es seguir ampliándolo porque tiene muy buena repercusión para toda la localidad".