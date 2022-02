Ciclo Argentina Florece Teatral: se realizarán funciones en La Vieja Usina

En el marco del Ciclo Argentina Florece Teatral, a las 21 hs., se presentarán las obras teatrales "Testigo, una de terror rural" (6 de febrero), "Chefpeare. Recetas teatrales de William Shakespeare" (13 de febrero), "Qué bueno que nos trajimos (ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa)" (20 de febrero); y "Rodeo" (27 de febrero). La boletería estará abierta una hora antes de la función para retirar entradas. Sobre "Argentina Florece Teatral" El ciclo propone abarcar la mayor cantidad de municipios, comunas y localidades de toda la Argentina, con la programación de al menos una función de teatro en cada lugar. En Entre Ríos el ciclo comenzó en octubre de 2021 y se proyectan realizar 102 presentaciones.



El objetivo final es concretar más de 3000 funciones a lo ancho y a lo largo de todo el territorio nacional durante el último trimestre del año, abarcando diversas disciplinas del campo de las artes escénicas: teatro, circo, teatro callejero, teatro de títeres, teatro popular, mimo teatro, clown, teatro danza, teatro aéreo, performances, entre otras.



Los propósitos centrales de esta iniciativa, se vinculan con la imperiosa necesidad de generar políticas activas que acompañen el proceso de reapertura o de reanudación de las actividades teatrales, claramente afectadas por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.



Espectáculos en La Vieja Usina los domingos de febrero a las 21hs





El 6 de febrero subirá a escena "Testigo, una de terror rural", que narra las vicisitudes de un hombre solo en el monte, agobiado por fantasmas que no lo dejan dormir y recuerdos que vuelven una y otra vez. La obra pertenece al grupo Teatro del Bardo. La dramaturgia es de Sebastián Borkoski, Juan Kohner y Toño López. La actuación está a cargo de Toño López, con dirección de Juan Kohner.



"Chefpeare. Recetas teatrales de William Shakespeare" se presentará el domingo 13 de febrero. Dos divertidos Chefs acompañados de su cocina rodante "prepararán" las recetas de "William The Chef", más conocido como William Shakespeare. Haciendo una analogía entre escribir y cocinar, representarán distintas escenas de populares obras shakespearianas. ¿Cómo se cocina un amor como el de Romeo y Julieta? ¿Qué postre resulta de mezclar los celos de Otelo con la mala intención de Yago?



Baile, canto, intrépidas coreografías y demás sorpresas se mezclaran y presentarán ante los hambrientos comensales quienes podrán saborear estas historias al calor y sazón de esta divertida cocina. La dramaturgia y la actuación están a cargo de Verónica Petean y Pedro Peterson.



El 20 de febrero será la cita de la obra "Qué bueno que nos trajimos (ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa)". Tres mujeres, una escapada, un fin de semana en la isla, un proyecto inacabado: Una obra de teatro. Mosquitos, calor, recuerdos, camalotes, la lancha que no llega a buscarlas. El tiempo pasa mientras ellas debaten sobre la maternidad, el trabajo, el amor, la muerte. Ser mujer, ser luna, ser sangre. Hay molestias, heridas que no cicatrizan, pulsan, estallan. Hay una salida, que se filtra poco a poco. La salida es ir hacia otra escena. La salida es fugar hacia el imaginario Lorca. Es Lorca. Es la posibilidad de escape de lo rutinario. Es la poesía y es la pasión trágica, es la inminencia del peligro.



El elenco está compuesto por Paula Righelato, Luciana Obaid y Elba Neme, con la dirección de Oscar Lesa. La dramaturgia está a cargo de Elba Neme.



A su turno, la obra "Rodeo" se presentará el 27 de febrero. Un Cowboy en las tierras de acá trenza sus memorias con los tientos de un lazo y un alambrado infinito como un horizonte del far west o de las argentas pampas.... "Cody Right es un cowboy lejos de su tierra: su añorada Texas. Su historia cruza fronteras y habla, fundamentalmente, de nuestra identidad", dice la sinopsis de la obra. Rodeo es un juego de espejos entre el cowboy y el gaucho: figuras míticas que llevan escrito en sus cuerpos la Historia de América al norte y al Sur y sus destinos inversos. Una mirada particularísima de los mitos sobre la fundación de nuestros estados modernos: Destino Manifiesto y, Civilización y Barbarie en clave de western. La obra cuenta con la dirección de Gustavo Morales y la actuación de Daniel Quiñonez.