Renunció el director municipal de Tránsito de Concordia a un mes de su asunción

Renunció este viernes el director municipal de Tránsito de Concordia a un mes de su asunción; se trata del comisario retirado Adalberto Roldán.

Así lo confirmaron desde el propio palacio municipal y remarcaron que la renuncia de Roldán, obedece a cuestiones de índole familiar.



Vale recordar que Roldán había sido presentando por el intendente Alfredo Francolini, como el nuevo Director de la Central de Tránsito, en la jornada del pasado viernes 17 de diciembre.



Según se había adelantado desde la propia comuna, la renuncia de Roldán obedecía a cuestiones de índole familiar, pero fue el propio ex director de la dependencia municipal explicó los motivos que lo llevaron a alejar del cargo que tomó en diciembre del 2021.



“Es correcto que presenté la renuncia, expresando que fue por razones familiares y personales", pero aclaró que en rigor "fue a solicitud del Jefe de Gabinete", en referencia a Alberto Armanazqui, según afirmó el propio Roldán ante un cronista de Diario Río Uruguay.



Además, subrayó que “en líneas generales no le pedí explicaciones y tampoco me las dio” y que lo único que “me dijo (Armanazqui) fue que no encontraba cambios desde que yo había asumido, por eso uno tiene que dar un paso al costado y dejar que todo siga”.



Consultado como tomó el pedido para que presente la renuncia, Roldán sostuvo que “en 40 o 45 días, nadie puede hacer un cambio abismal, si se puede decir que la transición se estaba marcando y se estaban avizorando las mejoras para llevar adelante”, es decir “el norte lo teníamos claro, habíamos hablado con el personal y de a poco se iba a notar el cambio”.



Asimismo, resaltó que “el corto plazo es seis o siete meses, no 40 o 45 días, pero seguro habrá otra razón, que tampoco pedí”.