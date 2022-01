Inscriben a Becas Progresar en jornada de vacunación en Escuela Hogar

Mientras avanza el plan de vacunación contra el covid para adolescentes en Paraná, en el Complejo Escuela Hogar instalaron un stand para brindar información sobre las Becas Progresar.“Los jóvenes tienen muchas consultas como plazos de inscripción, requisitos, pagos y demás”, explicó uno de los encargados del stand, German Bustos, a. Remarcó que “aprovechamos esta oportunidad para informar”.Indicó que se generó mucho interés en los jóvenes y es por ello que van a estar con el stand informativo hasta el viernes en el horario de 9:00 a 12:00 horas.En tanto, otro de los presentes, Ignacio Villalba, explicó que para poder acceder a la beca es necesario “tener entre 16 y 17 años; ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil”El monto de la beca es de 5.677 pesos, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad, y su duración es de un máximo de 2 años.La confirmación de la inscripción se realizará en la época del inicio escolar, entre el 1 de marzo y el 30 de abril, cuando las instituciones educativas certificarán la asistencia de los estudiantes, indicaron en el comunicado.