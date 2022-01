Evalúan instalar medidores de agua en la ciudad de Gualeguaychú

“Hoy estamos trabajando sin micromedidores. Puede haber un vecino que esté con la canilla abierta y no lo estamos viendo. Es algo bastante oneroso, pero vamos a tratar de hacerlo en principio para aquellos presuntos grandes consumidores”, dijo.



Explicó que “se trata de colocar un caudalímetro a la entrada de algún domicilio, vivienda donde pueda haber pileta, club, restaurante, hotel, para que podamos cuantificar cuánto están consumiendo. Se colocaría un medidor. Estamos analizando en términos legales cómo podemos avanzar en eso y no me quiero adelantar”.



Agregó que “hoy tenemos 35 mil cuentas en la ciudad y estamos imposibilitados de poder realizar una inversión de semejantes características porque la colocación de cada medidor está entre 40 y 50 dólares”.



“Creo que es algo que debemos incorporar, mínimamente en los presuntos grandes consumidores porque seguimos ampliando el sistema y es muy difícil administrarlo así”, indicó Mataitis.



“Somos una ciudad ambientalista, y tenemos que tener conciencia sobre el uso del agua”, remarcó en declaraciones a Radio Máxima.



Además, dijo que “la máxima capacidad productiva oscila en 400 litros por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros por habitante. Estamos en tres veces más. Y la problemática del verano hace que la situación sea aún peor como fue en los días de calor infernal, casi sin lluvias en varios meses, hay vecinos que recambian la pileta muy seguro, todo eso alteró el funcionamiento del sistema”.