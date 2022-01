Licitaron construcción del gimnasio cubierto de la escuela Victorin de Concordia

Se trata de la construcción del gimnasio cubierto para la Escuela N°16 Profesor Gerardo Victorin de Concordia. La ejecución de la presente obra beneficiará a más de alumnos de 1309 alumnos de nivel medio, garantizando espacios adecuados para el pleno desarrollo de actividades deportivas.



El presupuesto oficial supera los 117 millones de pesos de fondos provinciales. Cabe señalar que el proyecto para la obra fue elaborado por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg)



De la apertura de sobres, realizada en la institución ubicada en calle J.J Urquiza 975 de la ciudad de Concordia, participaron el subsecretario de Arquitectura Walter Dandeu; el diputado Ángel Giano; el senador Armando Gay; y el presidente de CGE Martín Müller.



También estuvieron presentes, el director Departamental de Escuelas Fabián Vallejos; la rectora de la institución Iris Mattio; el jefe zonal de Arquitectura Roberto Mazzarello y demás funcionarios provinciales y municipales. Supervisó el acto administrativo el escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra.



Al dar inicio al acto de apertura, el subsecretario de Arquitectura y Construcciones, Walter Dandeu, remarcó la importancia de “contar con una obra más, con todo el compromiso y con las rectas provinciales presentes para abordar todo lo que es una gran necesidad de la comunidad educativa”.



“Desde el ministerio de Planeamiento trabajamos con todo el compromiso para llegar en tiempo y forma con la obra licitada, y que la comunidad tenga resuelta esta necesidad tan importante, de contar con este gimnasio de alta competencia. Teniendo una cancha de hándbol reglamentaria, se incluyen otras disciplinas como basquetbol y vóley” concluyó.



En tanto, Iris Mattio, rectora de la institución, celebró la apertura de sobres en virtud que “es la Escuela más vieja de Concordia, fue pionera en el desarrollo económico de la provincia, porque acá no solamente estudiaba gente de Concordia sino de todas las zonas aledañas”.



“Sabemos que esto es el Estado presente y me parece que eso también son cuestiones que hay que destacarlas porque no es lo común. Son decisiones políticas de apostar a la educación, son las decisiones que hay que celebrar, que nuestros recursos, dinero y aportes se dirijan a algo tan importante como es la educación y más en Concordia que es competitiva” expresó al finalizar. A través de la educación tendremos una sociedad más justa “Sabemos que el gimnasio era una obra muy demandada y llegar a esta instancia habla del trabajo que venimos realizando desde las distintas áreas de gobierno por una decisión de nuestro gobernador Bordet, de apostar a la educación, y como mencionó la Rectora, los recursos de los entrerrianos y entrerrianas lleguen en lo importante, que es la salud y la educación, y a través de la educación tener una sociedad más justa y lograr ámbitos donde nuestros estudiantes y docentes estén en mejores condiciones, brindando mejor calidad educativa” destacó el presidente del CGE, Martín Müller. Día histórico para la primera escuela secundaria de Concordia El senador Armando Gay describió la apertura como “un momento trascendental, histórico para Concordia. Es una obra largamente demandada y tan necesaria para una escuela tan importante como lo es la escuela Comercio, que es la primera escuela secundaria de la ciudad, tiene más de cien años y forma parte del patrimonio histórico”.



Por su parte, el diputado Ángel Giano, afirmó: “Significa cumplir con un compromiso asumido, y agradecerle al gobernador la decisión política, a todas las autoridades de la escuela, a la cooperadora de la escuela, porque sabemos el valor que tiene que la escuela pueda tener este gimnasio tan esperado por la comunidad educativa. Esperamos que, como dice el plazo de obra, tener en un año la obra culminada”.

Para la obra licitada, dos empresas presentaron sus ofertas: Incar SA, y Cocco Construcciones SRL. Detalles de la obra El proyecto prevé la construcción de un gimnasio cubierto, con entradas desde el interior de la institución y desde el exterior. Tendrá áreas destinadas a servicio, sanitarios, vestuarios, enfermería, depósito, además de lo propio necesario para un edificio de tales características como sala de máquinas y torre de tanque de agua.



Contará también con un estacionamiento, tres sectores de tribuna en forma de “U” con capacidad para 400 personas. El campo de juego será apto para practicar Hándbol, Vóley, Básquet, Gimnasia Artística, entre otros.



El presupuesto oficial asciende a 117.170.719,62 millones de pesos y su plazo de ejecución es de 365 días corridos.