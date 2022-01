Nuevo ciclo de cine internacional en patio del Museo Provincial de Bellas Artes

Por segundo año consecutivo se llevará a cabo el ciclo de cine "Relámpago de Verano en Bellas Artes" organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez en conjunto con el grupo cinéfilo Relámpago Verde.



Los encuentros se enmarcan en el programa Cultura Encendida 2022 impulsado por la Secretaría de Cultura del gobierno de la provincia. Las funciones se desarrollarán al aire libre en el patio de la institución, Buenos Aires 355 de Paraná, a partir del próximo Jueves 27 de enero a las 20.30 con cumplimiento de protocolo sanitario y acceso libre y gratuito por orden de llegada hasta completar las localidades.



Con el film "Retrato de una mujer en llamas" de Céline Sciamma (2019) (+16) el próximo Jueves comenzará un nuevo ciclo de películas internacionales ofrecido por el museo provincial con curaduría, presentación y proyección del grupo Relámpago Verde.

La propuesta se completará con la proyección de "Wonderstruck" de Todd Haynes (2017) (ATP) el Jueves 10 de febrero y

cerrará con "Happy go lucky" de Mike Leigh (2008) (+13) el Jueves 24 del próximo mes.



La idea complementa las muestras y actividades que la institución pone a disposición de la comunidad durante los meses de verano, en este caso, para disfrutar de sus instalaciones al aire libre.



El grupo independiente Relámpago Verde, integrado por Jerónimo Ramos, Martín Villalba y Franco Giorda viene realizando desde hace más de una década un destacado trabajo en la difusión de cinematografías y producciones audiovisuales de calidad en distintos ámbitos de nuestro medio.

Sobre la selección de los tres títulos que se presentarán Giorda expresó: "Si bien las películas elegidas fueron concebidas en sí mismas como obras autónomas en las que intervienen autoras y autores diferentes, intérpretes distintos, se desarrollan en tiempos y geografías, más o menos, distantes, y pertenecen a géneros diversos, desde el Relámpago Verde buscamos tender un hilo entre las producciones que otorgue al conjunto algunos sentidos posibles. Una de esas conexiones puede rastrearse a partir de los y las personajes principales: en todos los casos se encuentran ante problemas (aunque sean personales) propios de la época que transita cada uno (siglos XVIII, XX o XXI) y los enfrentan desde distintas perspectivas y temperamentos. Lo que se pone en juego es la dignidad de los sujetos para transitar el destino, las adversidades, la condena social, la fatalidad, las propias limitaciones o la violencia. Son versiones de la humanidad, sin solemnidades, en busca de la libertad, la identidad o la felicidad, a pesar de todo." "Retrato de una mujer en llamas". Sinopsis

Una joven pintora, Marianne (Noémie Merlant), es contratada para realizar el retrato matrimonial de la condesa Héloïse (Adèle Haenel) de la Bretaña francesa; quien pronto se casará, a pesar de su oposición, con un noble de Milán. La modelo se resiste a posar y por lo tanto la pintura debe hacerse sin que ella se entere. No obstante, a pesar de la situación conflictiva, surge entre ambas mujeres un vínculo, muy inconveniente para la época y el contexto político y social. La historia transcurre hacia finales del siglo XVIII y también cuenta con la intervención de la madre de la condesa (Valeria Golino) y de una criada (Luàna Bajrami), quien a su vez protagoniza una subtrama vinculada a un embarazo no deseado. Se trata de una película inspirada en la estética y en la sensualidad de las producciones pictóricas de la misma época en la que se desarrolla la acción y con la casi exclusiva aparición de mujeres.



Todas las funciones comenzarán a las 20.30, con acceso gratuito por orden de llegada hasta completar el cupo.

Será obligatorio el ingreso con barbijo o tapabocas y el cumplimiento de las demás precauciones ante la emergencia sanitaria.

En caso de lluvias la función será reprogramada y comunicada a través de las redes sociales del Museo.