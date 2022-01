Más de 35.000 autos pasaron por los puentes Artigas y San Martín

Se cumplió un mes desde la autorización del Gobierno Nacional Argentino a los corredores seguros en Entre Ríos para los pasos fronterizos por los dos puentes internacionales que administra la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU): El Puente Libertador General San Martín (Gualeguaychú–Fray Bentos), y el Puente General Artigas (Colón-Paysandú).Desde el 10 de diciembre de 2021 al 13 de enero 2022, ingresaron a la Argentina por los puentes Artigas y San Martín que administra CARU, un total de 13.026 automóviles, 6.367 camiones y 156 motos. En tanto que de Argentina al Uruguay ingresaron en el mismo período 22.826 automóviles, 6.307 camiones y 196 motos.Los ingresos a la Argentina están distribuidos de la siguiente manera: por el Puente Libertador General San Martín (Fray Bentos – Gualeguaychú) ingresaron 9.824 automóviles y 5.520 camiones y por el Puente General Artigas (Paysandú – Colón) ingresaron 3.202 autos y 787 camionesEn tanto que los ingresos a la República Oriental del Uruguay por ambos puentes fueron los siguientes: Por el puente San Martín ingresaron 17.823 automóviles y 5.769 camiones y por el puente Artigas ingresaron 5.003 autos y 538 camiones.En números totales, en el último mes se movilizaron por el Puente Libertador General San Martín (Gualeguaychú-Fray Bentos) 27.647 automóviles, 11.289 camiones y 227 motos. En tanto que en el puente General Artigas (Colón Paysandú) se movilizaron en el mismo mes 8.205 automóviles, 1.325 camiones y 125 motos.Con este registro del movimiento vehicular en los puentes, se deduce que el movimiento de automóviles en el puente San Martín fue casi cuatro veces mayor que el del Puente Artigas. Y en lo que refiere al transporte de cargas fue poco más de 8 veces mayor.En cuanto a algunos datos estadísticos que se desprenden del registro de movimiento en los Puentes en este mes, se destaca el pico de mayor movimiento de automóviles. Fue de 1388 automóviles que ingresaron a la República Oriental del Uruguay por el Puente San Martín en un solo día: el jueves 30 de diciembre. Este día de tránsito intenso, fue precedido por el segundo pico, registrado el miércoles 29 de diciembre con 1330 automóviles. Es decir que en esas 48 horas ingresaron a Uruguay por Fray Bentos: 2.718 autos (casi la misma cantidad que el total de ingresos a la Argentina por el puente Artigas en todo el mes).En tanto que los picos de ingreso a la Argentina por el puente San Martín se dieron el domingo 9 de enero (651 automóviles) y el sábado 8 de enero (541 automóviles).En el Puente Artigas, los días de mayor movimiento para ingresar al Uruguay también fueron 29 y 30 de diciembre, pero en una cantidad sensiblemente menor: 338 y 350 automóviles respectivamente. Y en cuanto al ingreso a la Argentina se repite los días de mayor flujo vehicular que se dio el 8 y 9 de enero, con 153 y 143 automóviles respectivamente.En cuanto al transporte de cargas, el 16 de diciembre se dio el mayor movimiento de camiones en el Puente San Martín con 334 camiones ingresando a Uruguay y otros 256 ingresando a la Argentina, es decir un movimiento de 590 transportistas en la frontera.En el puente Artigas, de mucho menor tránsito de carga, el día de mayor movimiento de transporte pesado se dio el jueves 23 de diciembre, con 39 camiones ingresando a Uruguay y 45 ingresando a Argentina, es decir un total de 84 vehículos.Recordemos que de acuerdo al Protocolo sanitario para la frontera, el ingreso a la Argentina sólo está permitido de 8.00 a 20.00 horas todos los días. Mientras que el ingreso al Uruguay por cualquiera de sus puentes se puede realizar las 24 horas, todos los días.Los requisitos de ingreso al Uruguay: PCR negativo hasta 72 horas previas al viaje, sea la persona que ingresa mayor de edad o no. Los únicos que podrán no presentar este certificado son los menores de seis años. Presentar esquema de vacunación contra el covid-19 completo en caso de mayores de edad. Declaración jurada electrónica que se completará dentro de las 48 horas previas al cruce de frontera a través de https://www.gub.uy/tramites/declaracion-jurada-ingreso-uruguay-extranjeros-inmunizados-menores Requisitos de ingreso a Argentina: PCR negativo hasta 72 horas previas al viaje, el cual solamente están eximidos de presentar los menores de seis años. También podrán presentar un test de antígenos dentro de las 24 horas de ingreso. Presentar esquema de vacunación completo, a excepción de los menores de edad. Quienes no lo tengan, deberán realizar una cuarentena y presentar un PCR negativo a los siete días de su arribo a Argentina para terminar con el aislamiento. Se solicita a los turistas contar con un seguro de salud covid-19 con cobertura internacional de servicios de internación. Declaración jurada electrónica al ingresar y al salir del país, donde se solicitarán los datos personales. La misma se realiza a través de la página https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php