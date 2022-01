Municipio recicla residuos electrónicos en equipamiento para instituciones

Por mes, el Municipio envía a Buenos Aires, para reciclar, unas 20 toneladas de aparatos que no pueden ser recuperados en el Centro de Recepción de calle Churruarín 2444. Los que se obtienen a cambio y los que son recuperados por personal municipal, se donan a cooperativas o clubes.



La recuperación de los aparatos electrónicos se realiza en el Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Son equipos reciclados y puestos a punto por personal técnico municipal.



El Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), al igual que el de Neumáticos Fuera de Uso, funciona en calle Churruarín 2444, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.



En ese lugar, además de la recepción de los aparatos, también se reciclan computadoras, radios, equipos de música, televisores y otros electrodomésticos, los que luego son donados a entidades u organizaciones que no cuentan con recursos económicos para adquirirlos.



Los equipos que no pueden ser recuperados tienen como destino Buenos Aires, donde son entregados a organizaciones que se encargan de reciclarlos y darles valor agregado.



Tanto los residuos electrónicos como los neumáticos fuera de uso generan un gran problema ambiental, no solo porque ocupan mucho volumen y su degradación demanda cientos de años, sino porque son muy contaminantes, por la emisión de gases en caso de incendios. Además, los neumáticos pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, cuando se los dispone de forma incorrecta y acumulan agua. Recepción El Municipio dispone, en Churruarín 2444, de un espacio donde vecinas y vecinos pueden acercar neumáticos fuera de uso o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Funciona de lunes a viernes de 8 a 13 horas y sábados, cada 15 días de 9 a 14 horas.



Interesados en solicitar que retiren aparatos electrónicos de su domicilio deben comunicarse al 4201821.